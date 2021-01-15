Bitcoin diskini yanlışlıkla çöpe attı: Bulunursa 71 milyon dolar bağışlayacak

Şu anda değeri 286 milyon doların üzerinde Bitcoin içeren sabit diski 2013 yılında yanlışlıkla çöpe atan IT çalışanı James Howells, atık depolama alanında arama yapmasına yardımcı olmaları için belediye konseyinin Kovid-19 fonuna 71 milyon dolar bağışlama teklifinde bulundu.

Newport şehrinde yaşayan IT çalışanı James Howells, 8 yıl önce 7.500 Bitcoin anahtarlarını içeren bir sabit diski yanlışlıkla çöpe atarak kazancını kaybetti.

Howells, son bir yılda Bitcoin'in yüzde 340 değerlenmesi ve şu sıralar 1 Bitcoin'in 40 binli rakamlara ulaşması ile değeri 286 milyon dolardan fazla eden diske ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bölgedeki çöp depolama alanında arama yapmak için Newport Belediye Kent Konseyi'nden izin çıkmasını bekliyor.

Newport belediyesi 2013 yılında merkezi çöp kutuları dolduğu zaman bu kutulara bir seri numarası atıyor, bunları depolama alanına götürüp gömüyordu. Yerel gazetelerden South Wales Argus’a konuşan Howells, umudunu buna bağlıyor.

'Çevreye zarar verebilir'

Belediye ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu sabit diskinin orada olup olmadığının garantisi dahi bulunmadığını ve atıkları yüzeye çıkarmanın çevreye vereceği zarar vereceğini belirtti.

Çevreye zarar vermeden arama yapılabileceğini söyleyen Howells ise, "Belediye yetkilileriyle görüşüp hazırladığımız planı onlara sunmak istiyorum. Bu projeyi desteklemeye razı olan bir fon buldum. Sadece belli bir alanı taramak istiyoruz. O bölgeyi hava geçirmeyecek şekilde kapatacağız. Çevreye gaz sızmayacak. Bu işin maliyeti için gereken parayı ortak bir hesaba koymaya razıyız. Olur da düzgün bir iş yapmazsak yaptığımız işin masrafını belediye ödemek zorunda kalmayacak” dedi.

'Kovid-19 fonuna bağışlansın'

Çöplerin depolandığı alanda arama yapmak için Newport Belediye Kent Konseyi'nden izin çıkmayınca farklı bir yol denemeye karar veren Howells, eğer diske ulaşabilirse şehrin Kovid-19 fonuna 71 milyon dolar bağışlama teklifinde bulundu.

Howells bu teklifi hakkında “Şu sıralar maddi zorluk yaşayan çok fazla insan var ve bu paranın o insanlara bir yardımı dokunabilir. Böylece parayı iyi bir amaç için kullanmış oluruz. İşin detayları henüz belli değil ama ana fikir şu: Para yardımı isteyen herkesin tek bir başvuru hakkı olacak ve herkese hiçbir şart aranmadan para verilecek" diye konuştu.

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