111. yaş gününü kutlayan adam, 'uzun ömrün sırrını’ paylaştı

ABC televizyonunun aktardığına göre geçtiğimiz günlerde 111. yaş gününü kutlayan Kruger, “uzun ömürlülüğün sırrı nedir” sorusuna “Nefes alın, günde üç kez yiyin ve zaman kendiliğinden geçecek” şeklinde espirili yanıt verdi.

Beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak Kruger, “Şarkı söylemeyi ve günde yarım düzine karides yemeyi seviyorum. Akşam öğünlerinde bir kase sardalyalı çorba içiyorum” diyerek deniz ürünlerini yararlı bulduğunu belirtti.

Yaşlı adam, hayattaki pek çok duruma ironiyle yaklaştığını ve gülmeyi tercih ettiğine vurgu yaparak, "Bazen oturup düşünüyorum. Bazen sadece oturuyorum" dedi.

Tüm hayatı boyunca çiftlikte çalıştığını ve 86 yaşında kitap yazmaya başladığını belirten yaşlı adam, şu ana kadar 12 şiir ve anı kitabının yayınlandığını kaydetti.