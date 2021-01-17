İmamoğlu'ndan sokak hayvanları paylaşımı: Minik dostlarımızı besliyoruz, siz de onlara mama vermeyi unutmayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’un birçok noktasında minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Siz de soğuk havalarda sokak canlarımızın beslenmeleri için mama bırakmayı unutmayın" dedi.