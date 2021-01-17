Kazancının yarısını sokak hayvanları için harcıyor: Evet içinde bulunduğumuz süreçte ekonomilerimiz kötü ama az çok demeden birlikte yaşadığımız bu canlıları da ölüme terk etmek İNSAN‘lığa yakışmıyorhttps://t.co/s86zjOuYWT pic.twitter.com/ixpfTILdNk