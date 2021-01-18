İngiltere’nin ‘ilk’ altın parası açık artırmaya çıkıyor: En az 700 bin pounda satılması bekleniyor

İngiltere’nin ‘ilk’ altın paralarından biri açık artırmaya çıkıyor. 13. yüzyılda basılan para, Kuzey Afrika’dan ithal edilen altından yapılma. Basıldığı dönem bugünün parasıyla 60 pound ederinde olan bu nadide paranın, 700 bin pounda alıcı bulması bekleniyor.

İngiltere’de 13. yüzyılda Kralı III. Henry döneminde basılmış olan ‘ilk’ altın paralarından biri açık artırmaya sunuluyor. Ön yüzünün köşelerinde kralın adı, ortasında elinde asası ile sakallı ve taçlı sureti bulunan bu özel paranın 700 bin pounda alıcı bulması bekleniyor.

Dailymail’de yer alan habere göre, III. Henry parası Gloucesterli William tarafından 1257 yılında Kuzey Afrika’dan ithal edilmiş altından döktürülen paranın, bir yüzünde büyük bir haç, güller ve noktalar bulunuyor. Madeni para uzmanları, paranın bir İngiliz Kralı’nın ilk ‘gerçek’ tasviri olduğunu söylüyor.

Günümüzde yalnızca 7 örneği olan bu para, basıldığı dönemde bugünün parasıyla 60 pound değerindeydi. Paranın diğer eşleri Londra British Museum, Cambridge Fitzwilliam Museum ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.