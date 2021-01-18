Antalya'da 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yardım için 600 metre yürüdü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Ayrıca mevkiinde meydana geldi. Muz tüccarı İbrahim Baysal'ın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İbrahim Baysal ile yolcular Gülseren Yiğit ve Ahmet Yiğit yaralandı. Seslerini kimseye duyuramayan yaralılardan Ahmet Yiğit, 2 saat süren uğraş sonrası kamyonetten güçlükle çıkıp yalın ayak 600 metre yürüyerek gittiği evdeki vatandaşlardan yardım istedi.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Durumu ağır olan İbrahim Baysal ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer iki yaralıyı Ahmet Tekin adlı vatandaş otomobiliyle hastaneye getirdi.

Kazazedelerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.