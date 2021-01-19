İtalya polisinin gardıropta bulduğu 500 yıllık tablo, çaldırdığının farkında olmayan müzeye iade edildi

Napoli'de bir polis baskını sırasında yatak odası gardırobunda bulunan Da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunun 500 yıllık kopyası, eserin çalındığının farkında olmayan müzeye geri döndü.

Rönesans döneminin ünlü ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin eseri olduğu kanaati üzerine 2017 yılında 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılan 'Salvator Mundi' (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablonun 500 yıllık bir kopyası, bir polis baskını sırasında ele geçirildi.

Police find stolen copy of Leonardo’s Salvator Mundi in Naples flat https://t.co/Ed9OOVK8Dv — Guardian news (@guardiannews) January 19, 2021

İtalya'nın Napoli kentindeki bir müzeden çalınan Salvator Mundi'nin kopyası, polisin bir daireye düzenlediği baskında yatak odasındaki gardıropta bulundu.

1510'lu yıllarda Da Vinci'nin bir öğrencisi tarafından yapıldığı sanılan kopyanın ele geçirildiği dairenin 36 yaşındaki sahibi, çalıntı mal edinmek ve bulundurmak şüphesiyle gözaltına alındı.

A 16th-century copy of Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi," the world's most expensive painting, has been recovered by police after it was stolen from a museum in Naples. https://t.co/qWTLZqI1v8 — CNN (@CNN) January 19, 2021

Napoli Savcısı Giovanni Melillo, "Tablo cumartesi günü muhteşem ve beceri dolu bir polis operasyonu sayesinde bulundu" açıklamasını yaptı.

Ancak daha da ilginci tablonun iade edildiği müzenin çalındığından haberdar olmamasıydı.

Naples police commissioner Alessandro Giuliano described the discovery of the stolen painting as "an operation that allows the recovery of an important piece of the city's artistic heritage"

https://t.co/gKIuIVYrC6 — Forbes Europe (@ForbesEurope) January 19, 2021

Savcı Melillo, Salvator Mundi'nin kopyasının bir parçası olduğu Doma Müzesi koleksiyonunun sergilendiği San Domenico Maggiore Kilisesi'nin eserin çalındığının farkında olmadığını söyledi.

Melillo, "Yetkililer çalındığının farkında değildi, çünkü tablonun tutulduğu oda koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 aydır açılmamıştı" dedi.

Stolen 500-year-old Italian painting found in bedroom cupboard https://t.co/6IEWcCnDJv — BBC News (World) (@BBCWorld) January 19, 2021

Kimse kayıp bildiriminde bulunmadığından tablonun odadan ne zaman çıkarıldığı bilinmiyor. Polisin açtığı sanat eseri hırsızlığı soruşturmasında zorla içeri girme belirtisine rastlanmadı. Müze en son ocak ayında Salvator Mundi'nin kopyasını envanterinde bildirmişti. Melillo, "Bunun uluslararası sanat ticareti içindeki bir kuruluş tarafından yaptırılan bir hırsızlık olması mantıklı" dedi.