Kızının regl olduğunu sosyal medyadan duyurduğu için eleştirilen Ceyda Düvenci: 'Utanmayın, onurlandırın'

Kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan paylaştığı için çok sayıda eleştiriye maruz kalan Ceyda Düvenci eleştirilere yine sosyal medyadan yanıt verdi. 'Her evlat değişir; regl olur, sünnet olur. Tüm bu anlar kutlanasıdır ve bunları kutlamak atalarımızdan bize mirastır' diyen Düvenci, 'Utanmayın, onurlandırın' ifadesini kullandı.