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    Ceyda Düvenci

    Kızının regl olduğunu sosyal medyadan duyurduğu için eleştirilen Ceyda Düvenci: 'Utanmayın, onurlandırın'

    © Fotoğraf : Instagram
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202101191043613661-kizinin-regl-oldugunu-duyurdugu-icin-elestirilen-ceyda-duvenci-utanmayin-onurlandirin/

    Kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan paylaştığı için çok sayıda eleştiriye maruz kalan Ceyda Düvenci eleştirilere yine sosyal medyadan yanıt verdi. 'Her evlat değişir; regl olur, sünnet olur. Tüm bu anlar kutlanasıdır ve bunları kutlamak atalarımızdan bize mirastır' diyen Düvenci, 'Utanmayın, onurlandırın' ifadesini kullandı.

    Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci Instagram hesabından 10 yaşındaki kızı Melisa'nın fotoğrafıyla birlikte "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu paylaştı.

    Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri tepki gösterirken bazı takipçileri ise Düvenci'yi tebrik etti. Ceyda Düvenci, gelen eleştiriler üzerine yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Düvenci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu’dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli...
    Her evlat değişir, dönüşür...Regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur... Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır... ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır. Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli... ve son nefesime kadar tüm küçük ya da büyük anlarını en kıymetli anlar olarak hafızalarına kazımak en önemli görevim.
    Melisam yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde... Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak...
    Bunları neden paylaştığım sorularınıza gelince... Çünkü ben okuyan ve kendini sürekli geliştirme gayretinde olan ve tüm öğrendiğim güzellikleri sizlerle paylaşmayı seven bir anneyim... Çünkü ben başından beri tüm kalbimle hayatımın özel anlarını sizlerle paylaşmayı seven, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığına ve hüzünlerin paylaşıldıkça hafiflediğine inanan biriyim. Çünkü ben hayattaki tüm güzelliklerin ve tüm özel anların kıymetini sizlere hatırlatmak isteyen biriyim. Ve evlatlarım adına attığım her adım için onlardan izin alan bir anneyim... unuttuklarınızı hatırlatmak, ezberlerinizi bozmak, evlatlarınıza haklarını teslim etmeniz için paylaştıklarımı önemsiyorum.
    Tüm çocuklar onurlandırılmayı hak eder... Utanmayın, onurlandırın... Ben öyle yapıyorum."
    Etiketler:
    Ceyda Düvenci, Sosyal medya, Regl, kız
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