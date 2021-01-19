Şişli’de kaldırımda yürürken başına buz sarkıtı düşen adam yere yığılıp kaldı

Şişli’de kaldırımda yürüyen bir kişinin başına bir binadan buz sarkıtının düştü. Yere yığılan adamın gözünden ve yüzünden yaralandığı belirtildi.

Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi'nde üzerinde saat 14.00 sıralarında, işçilik yaptığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu 51 yaşındaki Babahan Allayarov’nın başına kaldırımda yürüdüğü esnada buz sarkıtı düşmüştü.

Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İşçinin yaralandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişli’de bir kişinin başına buz sarkıtı düştüğü anlar böyle görüntülendi https://t.co/Caua1qM6O8 pic.twitter.com/KjAjgkgKRk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 19, 2021

Görüntülerde, kaldırımda birçok kişi yürürken kar ve buz kütlelerinin düştüğü, Allayarov'un kütlenin başına isabet etmesiyle yere yığıldığı görülüyor.