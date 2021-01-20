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    'Şehir stresi cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir'

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    Şehirde yaşamanın yarattığı stresin gündelik hayatta birçok soruna yol açtığını söyleyen Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, “Cinsel işlev bozukluklarının nedeni bedensel olabileceği gibi, psikolojik de olabilir” dedi.

    Medicana Bahçelievler Psikiyatri Uzm. Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu

    Cinsel işlev bozukluklarının nedeninin bedensel (organik) olabileceği gibi psikolojik de olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Kafalı, "Bazen de bedensel hastalıklar veya bazı ilaçların (astım, tansiyon ve mide sorunlarında kullanılan ilaçlar gibi) kullanımı sonrasında ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları, stresle tetiklenen psikolojik sorunların eklenmesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir" dedi.

    Doğuştan getirilen özelliklerin, yetişme koşullarının, ailenin tutumu ve cinselliğe bakışının, eğitimin, yaşanan psikolojik travmalar ve stresin sağlıklı cinselliği etkileyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Kafalı "Ayrıca cinsellikle ilgili eksik ve yanlış bilgiler, abartılı beklentiler, eşler arasındaki iletişim sorunları da cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlar" ifadesini kullandı.

    'Her üç kişiden birinde cinsel sorun görülüyor'

    Uzm. Dr. Kafalı, sanılanın aksine cinsel sorunların oldukça sık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

    Büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği stresin cinsel işlev bozukluğuna neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kafalı, şöyle devam etti:

    • “Kentsel hayatın bir parçası olabilen kronik stres de cinselliğinizi etkiliyor olabilir. Akut stres kolayca fark edilebilirken, kronik stres sinsice yerleşmiş olabilir. Böyle durumlarda salgılanan stres hormonları birçok organ sistemini etkiler, çeşitli bedensel ve cinsel işlev bozukluğunu da içeren ruhsal bozukluklara neden olurlar.
    • Kronik stres depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi birçok psikiyatrik bozukluğa yol açabilir. Fakat sadece cinselliğinizi de etkilemiş olabilir. Peki, kronik stresin yol açtığı cinsel işlev bozukluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Kronik stres göstergeleri olan bazı belirtiler cinsel işlev bozukluğunuzdan önce veya benzer zamanlarda başladıysa bunları dikkatte almalısınız."

    'Bu sorunları paylaşın'

    Çözülemeyen stres durumlarında bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kafalı, şunları kaydetti:

    • “Bir süredir devam eden ancak dikkatinizi verdiğinizde ancak sonradan fark edebildiğiniz belirtileri gözleyin. İletişim kurmada isteksizlik, Sosyal ortamlardan kaçınma, uyku ve yemek alışkanlığında değişiklik, motivasyonda düşme, konsantrasyon bozukluğu, çabuk öfkelenme veya tahammülsüzlük, şiddetli olmayan baş ağrısı, bedensel gerginlik hissi ve artmış sigara ve alkol tüketimi gibi belirtilerinden bir veya birkaçı birlikte olabilir.  
    • Herkes için kronik stres kaynakları farklıdır. Her bozuklukta olduğu gibi öncelikle yapılabiliyorsa nedenin tespit edilerek ortadan kaldırılması önemlidir. Nedeni kısa vadede ortadan kaldıramıyorsanız sorunlarınıza farklı bakış açılarından bakmayı deneyin. Bu sorunları eşiniz veya yakın arkadaşlarınızla paylaşın. Neye ihtiyacınız olduğunu anlayın ve ihtiyaçlarınızın karşılanması için küçük adımlar atın. Hobilerinize ve yakınlarınıza zaman ayırın.
    • Ayrıca mümkünse açık havada ve düzenli olarak yapılan egzersiz de size iyi gelebilir. Uyku ve yemek düzenini yeniden sağlamaya çalışın. Ayrıca nefes ve gevşeme egzersizleri sizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır. Bütün bunlara rağmen stresle mücadelede zorlanıyorsanız ve cinsel işlev bozukluğunuz devam ediyorsa bir uzmana başvurmaktan kaçınmayın.”
    Etiketler:
    Özcan Kılıç O. Kafalı, Travma, Stres, cinsel işlev bozukluğu, Cinsellik, Seks
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