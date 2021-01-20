'Şehir stresi cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir'

Şehirde yaşamanın yarattığı stresin gündelik hayatta birçok soruna yol açtığını söyleyen Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, “Cinsel işlev bozukluklarının nedeni bedensel olabileceği gibi, psikolojik de olabilir” dedi.

Medicana Bahçelievler Psikiyatri Uzm. Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Cinsel işlev bozukluklarının nedeninin bedensel (organik) olabileceği gibi psikolojik de olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Kafalı, "Bazen de bedensel hastalıklar veya bazı ilaçların (astım, tansiyon ve mide sorunlarında kullanılan ilaçlar gibi) kullanımı sonrasında ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları, stresle tetiklenen psikolojik sorunların eklenmesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir" dedi.

Doğuştan getirilen özelliklerin, yetişme koşullarının, ailenin tutumu ve cinselliğe bakışının, eğitimin, yaşanan psikolojik travmalar ve stresin sağlıklı cinselliği etkileyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Kafalı "Ayrıca cinsellikle ilgili eksik ve yanlış bilgiler, abartılı beklentiler, eşler arasındaki iletişim sorunları da cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlar" ifadesini kullandı.

'Her üç kişiden birinde cinsel sorun görülüyor'

Uzm. Dr. Kafalı, sanılanın aksine cinsel sorunların oldukça sık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalar her üç kişiden birinin yaşamları boyunca cinsel işlev bozukluğu tanı kriterlerini karşılayan bir durumla karşılaştığını göstermektedir. Toplumumuzda psikiyatri polikliniklerine başvuru nedeni olarak en sık görülen cinsel bozukluklar; sertleşme sorunları, erken boşalma, orgazm bozuklukları ve vajinismustur. Ekonomik sorunlar, bir yakının hastalığı veya yas süreci gibi kişide sıkıntı ve üzüntü yaratan olaylar ya da hayati önemi olan sorunlar cinsel isteği azaltabilir."

Büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği stresin cinsel işlev bozukluğuna neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kafalı, şöyle devam etti:

“Kentsel hayatın bir parçası olabilen kronik stres de cinselliğinizi etkiliyor olabilir. Akut stres kolayca fark edilebilirken, kronik stres sinsice yerleşmiş olabilir. Böyle durumlarda salgılanan stres hormonları birçok organ sistemini etkiler, çeşitli bedensel ve cinsel işlev bozukluğunu da içeren ruhsal bozukluklara neden olurlar .

. Kronik stres depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi birçok psikiyatrik bozukluğa yol açabilir. Fakat sadece cinselliğinizi de etkilemiş olabilir. Peki, kronik stresin yol açtığı cinsel işlev bozukluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Kronik stres göstergeleri olan bazı belirtiler cinsel işlev bozukluğunuzdan önce veya benzer zamanlarda başladıysa bunları dikkatte almalısınız."

'Bu sorunları paylaşın'

Çözülemeyen stres durumlarında bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kafalı, şunları kaydetti: