Dünyanın bilinen tek albino pandası Çin’de görüntülendi

Tüm dünyada bilinen tek albino panda Çin’in Sichuan eyaletinde görüntülendi.

Çin’in Sichuan eyaletinde vahşi yaşam kameraları dünyada bilinen tek albino pandayı ikinci kez görüntülemeyi başardı. Şubat 2020'de kaydedilen ama geçen cuma yayınlanan görüntülerde, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda hafif altın ve beyaz kürklü, lekesiz, kırmızı gözlü pandanın kameralara yakalandığı görülüyor.

Albino panda ilk kez 2019'da yine aynı bölgede görülmüştü.

Historic and surprising images were captured by motion sensor cameras at the Sichuan Wolong National Nature Reserve in southwest China, which managed to photograph and record the only known albino panda specimen in the world. pic.twitter.com/M1xvKJ2WsI — Moises Lopez (@chapoisat) January 19, 2021

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