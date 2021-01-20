Tapınağın girişinde oturan sokak köpeği insanları patisiyle ‘kutsadı’

Hindistan’ın Siddhatek Eyaleti'nde bulunan Siddhivinayak Tapınağı'nın dışında oturan bir sokak köpeği, mabetten çıkanlara patisini uzatarak el sıkıştı. Sosyal medyada viral olan videoda köpek, tapınakta dua edenleri patisiyle bir nevi ‘kutsuyor’.
this stray dog gives 'blessings' to the devotees at Shree Siddhivinayak Temple in Siddhatek, India— Humor And Animals (@humorandanimals) January 15, 2021
(jukin copyright management) pic.twitter.com/UVOrgYdi1K
İlk kez Arun Limadia adlı bölgenin yerel bir sakini tarafından kaydedilen video sosyal medyada viral oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)