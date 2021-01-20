Tapınağın girişinde oturan sokak köpeği insanları patisiyle ‘kutsadı’

Hindistan’da bir tapınağın girişinde oturan köpek, mabetten çıkanlara patisini uzatarak bir nevi el sıkıştı. Sosyal medyada viral olan videoda köpeğin tapınaktan çıkanları nasıl ‘kutsadığı’ görülüyor.

Hindistan’ın Siddhatek Eyaleti'nde bulunan Siddhivinayak Tapınağı'nın dışında oturan bir sokak köpeği, mabetten çıkanlara patisini uzatarak el sıkıştı. Sosyal medyada viral olan videoda köpek, tapınakta dua edenleri patisiyle bir nevi ‘kutsuyor’.

this stray dog gives 'blessings' to the devotees at Shree Siddhivinayak Temple in Siddhatek, India

(jukin copyright management) pic.twitter.com/UVOrgYdi1K — Humor And Animals (@humorandanimals) January 15, 2021



İlk kez Arun Limadia adlı bölgenin yerel bir sakini tarafından kaydedilen video sosyal medyada viral oldu.