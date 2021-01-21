Çocuk istismarından canlı yayında gözaltına alınan Emirhan Arslan: 'Bir ay sonra çıkacağım'

Yalova’da 3 sene önce dokuz yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Emirhan Arslan tutuklandı. Arslan tutuklama kararı sonrası gazetecilerin 'Nasıl küçücük bir çocuğu istismar edersin' sorusuna 'Ben yapmadım, bir aya çıkarım' cevabını verdi.