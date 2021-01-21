Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki çocukta kas yırtılması ve doku zedelenmesi meydana geldi

Gönül Demir, torunu Bahar Dağaşan'ı alıp, market alışverişi için evden çıktı. Mahallede başıboş gezen pitbull, marketin önünde küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in kucağına alarak korumaya çalıştığı Bahar Dağaşan'ı bacağından yakalayan pitbulla, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda pitbull, anneanne ve torununu yere düşürdü. Çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 dakika süren mücadele sonunda küçük çocuk ve anneannesi pitbulldan kurtarıldı.

Markete de girmeye çalışan pitbull, çevrede büyük paniğe neden oldu. Bir market çalışanı sepetlerin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı. Pitbull, daha sonra uzaklaştırıldı.

Ameliyat edildi

Hastaneye kaldırılan Dağaşan'ın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi. Bahar Dağaşan, bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edildi. Küçük çocuğun tedavisi hastanede sürüyor. Pitbull ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Boynunda tasması bulunan pitbullun sahibinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.

'Anneannesi olmasa çocuğum şu an hayatta değildi'

DHA'ya konuşan baba Ümit Dağaşan, olaya tepki gösterdi. Kızının bacağında pitbullun derin diş izleri olduğunu, kaslarının parçalandığını, bu nedenle ameliyat edildiğini söyledi. Baba Dağaşan şunları söyledi:

"Bu tür hayvanları bakmasını bilmiyorsak, yetiştirmesini bilmiyorsak almayalım. Güvelik kamerası görüntülerinde kızımın çaresiz anlarını izleyince kahroldum. Ne amaç için beslendiği belli olmayan bir köpek kızımın hayatını bitirecekti. İçim yanıyor. Anneannesi olmasa benim çocuğum şu an hayatta değildi. Buradaki çalışanlar olmasa çökmüştü. 1,5 dakika çocuğumu kurtarmaya çalışıyorlar. Köpek kendi kendine durduk yere saldırıyor. Anneannesinin kucağındaki çocuğu zıplayıp yakalıyor. Bu kadının çektiği acının karşılığını kim verecek?"

Ümit Dağaşan, kızının tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Doktorlar 'çok ucuz atlatmışsınız' diyorlar. 'Paramparça olabilirdi, uzuv kaybı olabilirdi' diyorlar. Saçına kıyamadığımız çocuğumuzun bacağı paramparça oldu. İnşallah kalıcı bir sorun olmayacak bedeninde; ama cocuğum bu psikolojiden nasıl çıkacak? Ankara'nın göbeğinde markete çıkamayacak mıyız? Çocuklarımızı hayvanlardan mı koruyacağız? Biz hayvanlara da insanlara da duyarlıyız. Çocuğumun başına böyle bir şey gelmesini kabul etmiyorum" dedi.