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    Dudak botoksu

    Yaptırdığı botoks sonrası dudağından oluyordu: 'Sanki koronalı botoks partisi vardı'

    © İHA / MUSTAFA YILDIRIM
    Yaşam
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    Eskişehir'de arkadaşının tavsiyesi üzerine gittiği yerde, yetkisiz bir kişiye botoks yaptıran M.G dudağını kaybetme tehlikesi yaşıyor. Merdiven altı yerde yaptırdığı işlem sonrası dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan M.G, 'Gittiğim yer çok kalabalıktı, sanki koronalı botoks partisi vardı' dedi.

    Eskişehir'de yaşayan M.G, arkadaşının tavsiyesi üzerine merdiven altı bir işletmeye botoks yaptırmaya gitti.

    Yaklaşık 20-30 kişinin bir arada olduğu bir evde adını bile bilmediği bir kişiye botoks yaptıran M.G'nin dudakları operasyon sonrası şişmeye ve morarmaya başladı.

    İranlı bir kadının tavsiyesi üzerine güzellik salonuna giderek botoks yaptırdığını söyleyen M.G yaşadıklarını anlattı.

    İHA'nın haberine göre M.G, "Ben bir güzellik merkezi ya da klinik bekliyordum, ancak gittiğim yer bir evdi ve sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı, kimi mutfak masasında, kimi salonda oturmuş etrafta gezinen bir sürü insan vardı" dedi.

    İşletmedeki manzaranın ardından tedirgin olduğunu ve maskesini çıkarmadığını belirten M.G, ''Aklıma gitmek geldi, ama bu süreçte doktor denen kişiyle değil hep aracılarla iletişim kurduk, artık randevu alınıp oraya gittiğim için dönmek istemedim, bir de bu kadar insan buradaysa işinde iyi herhalde diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

    Operasyona başlamadan önce bir krem sürdüklerini dudağının üstünü streçle kapadıklarını anlatan M.G yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

    "Yarım saat sonra beni odaya çağırdılar. Doktor dedikleri kişi Türkçe bilmiyordu, yardımcısı çeviri yapıyordu. Bir serum poşetinden iğneye bir şey enjekte etti. Sonra bir kutudan bir şey enjekte etti sonra o malzemeyi dudağıma enjekte etti. Daha önce de dolgu yaptırmıştım doktorda, o zaman farklı hijyenik bir ortamda ve bir tek bana yapmışlardı. O zaman hiç sorun yaşamamıştım.
    Dolgu işlemi yapılırken canım çok acıdı. İlk aşamada da dudağım şişti. 1,5 saat sonra dudağım daha çok şişti ve dudağımın sütündeki damarlar morarmaya başladı. Morartı ve şişlikler büyüdü. Bunlar olurken, hiçbir zaman doktorla iletişime geçemedim, aracı kişiye fotoğraflarımı yolladım. O, doktorun durumun normal olduğunu söylediğini iletti bana. Sonra biraz rahatladım ama aradan 4 saat geçti dudağım biraz daha şişti. Uyudum gece kalkınca aynaya baktım ve görüntümden çok korktum.

    'Koronalı botoks partisi vardı sanki'

    Mesaj attım tekrar, hastaneye gitmememi, bunun normal olduğunu ve geçeceğini söyledi. Ben doktor diye biliyorum ama doktor olup olmadığını, adını bile bilmiyorum ama şu halime rağmen bana ‘Bir şey yok’ dediği için artık doktor olduğundan şüpheliyim. Gittiğim yer çok kalabalıktı sanki koronalı botoks partisi vardı.”

    Yaşadıklarımdan çok büyük bir ders çıkardığın ifade eden M.G. sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ucuz diye nasıl böyle bir hataya düştüm çok üzülüyorum. Yasal bütün haklarımı kullanacağım. Bu tür uygulamaları yaptırmak isteyenler, ucuz diye merdiven altı, bilmedikleri yerlere gitmesinler. Son halimi daha önce tanıdığım ve dolgu yaptırdığım gerçek bir doktora yolladım ve o durumun ciddi olduğunu dudağımın enfeksiyon kaptığını ve ilerlerse nekroz olabileceğini söyledi. Bu dudak çürümesi anlamına geliyor, yani dudağımı kaybetmek üzereyim"

    Etiketler:
    Koronavirüs, Korona, Botoks, merdiven
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