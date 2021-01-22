Elon Musk’tan 100 milyon dolar ödüllü yarışma

Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk, en iyi karbon yakalama sistemi geliştiren kişiye 100 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Geçen haftalarda 201 milyar dolarlık servetiyle Amazon CEO'su Jeff Bezos'u sollayarak dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırasına yerleşen Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir yarışma başlattığını duyurdu.

Musk, küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri olan fosil yakıt kullanımını azaltmak için başlattığı yarışmada, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar (yaklaşık 740 milyon TL) bağışlayacağını açıkladı. Musk, yarışmanın ayrıntılarını gelecek hafta açıklayacağını da belirtti.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

​Teknoloji sitesi Tech Crunch, yarışmanın teknolojik gelişmeyi teşvik etmek için halka açık yarışmalara ev sahipliği yapan kar amacı gütmeyen kuruluş X-Prize Foundation'la işbirliği ile gerçekleştirileceğini yazdı.

2018’de, X-Prize benzer bir yarışma düzenlemiş ve beş finalist takıma 20 milyon dolarlık büyük ödülden pay vermişti. Ancak Elon Musk’ın 100 milyon dolarlık ödülle, sadece X-Prize’dan beş kat daha fazla fon sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şimdiye kadarki en büyük hayırsever yatırımını da yapmış olacak.

Karbon yakalama sistemi nedir?

Karbon yakalama sistemi, özellikle fosil yakıtlarla havaya salınan karbondioksidin sıkıştırılması, kurutulması, taşınmaya ve depolanmaya hazır hale getirilmesi işlemlerini kapsıyor.

İşlemin amacı, küresel ısınmaya karşı enerji verimliliğini artırmak, enerji korunumunu teşvik etmek ve düşük karbon içeren yakıt tüketimini artırmak.