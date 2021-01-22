Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz: Bu ders için üst sınır -25 derece hava

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde devlete bağlı bir anaokulunda müfredatın bir parçası olarak okul bahçesinde soyunan minikler üzerlerine bir kova buzlu su döküyor. Bu yöntemle sağlıklı kalınacağına ve virüslerden korunulacağına inanılıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre, Krasnoyarsk’taki 317 numaralı bir devlet anaokulunda çocukların bahçede üzerlerine buzlu su döktükleri bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Hava sıcaklığının -25’ten düşük olmaması kaydıyla, saunaya girdikten sonra çocuklara uygulatılan bu yöntemle sağlıklı kalınacağına ve bağışıklığın güçlendirileceğine inanılıyor.

Screaming Siberian children are made to throw buckets of ICY WATER over themselves as part of the curriculum https://t.co/FmFxCRnRCd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 22, 2021

Sibiryaçok isimli anaokulunda çocukların bahçede iç çamaşırlarıyla kendi üzerlerine soğuk su döktüğü görülüyor.

Çocuklara ayrıca soğuk havada nefes alma egzersizleri öğretiliyor.

Ailelerin çoğu çocuklarının etkinliğe katılmasına izin veriyor.

Zorunlu tutulmuyor

Öğretmenlere göre, buzlu su etkinliğine katılan öğrenciler daha aklı başında, dengeli ve iyimserler. Daha iyi organize oluyorlar. Ayrıca etkinlik zorunlu tutulmuyor.

Etkinliği destekleyen öğretmen Lyubov Daniltsova, “Doktorumuz bu etkinliğe katılan öğrencilerin grip sezonunu daha kolay atlattığını doğruluyor” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan etkinlik, internet kullanıcılarını şaşırtırken destek de gördü.

'Ted Loone' isimli kullanıcı, “Kuşkusuz karakter oluşumunda etkili bir egzersiz” ifadelerini kullandı.

'hatemail', bunun dahiyane bir etkinlik olduğunu belirtti.

'Big Billy Nomates', “Bu tüm dünyada zorunlu olmalı” mesajını paylaştı.