Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz: Bu ders için üst sınır -25 derece hava

Daily Mail’in aktardığına göre, Krasnoyarsk’taki 317 numaralı bir devlet anaokulunda çocukların bahçede üzerlerine buzlu su döktükleri bir etkinlik gerçekleştiriliyor.
Hava sıcaklığının -25’ten düşük olmaması kaydıyla, saunaya girdikten sonra çocuklara uygulatılan bu yöntemle sağlıklı kalınacağına ve bağışıklığın güçlendirileceğine inanılıyor.
Screaming Siberian children are made to throw buckets of ICY WATER over themselves as part of the curriculum https://t.co/FmFxCRnRCd— Daily Mail Online (@MailOnline) January 22, 2021
Sibiryaçok isimli anaokulunda çocukların bahçede iç çamaşırlarıyla kendi üzerlerine soğuk su döktüğü görülüyor.
Çocuklara ayrıca soğuk havada nefes alma egzersizleri öğretiliyor.
Ailelerin çoğu çocuklarının etkinliğe katılmasına izin veriyor.
Zorunlu tutulmuyor
Öğretmenlere göre, buzlu su etkinliğine katılan öğrenciler daha aklı başında, dengeli ve iyimserler. Daha iyi organize oluyorlar. Ayrıca etkinlik zorunlu tutulmuyor.
Etkinliği destekleyen öğretmen Lyubov Daniltsova, “Doktorumuz bu etkinliğe katılan öğrencilerin grip sezonunu daha kolay atlattığını doğruluyor” ifadelerini kullandı.
'Ted Loone' isimli kullanıcı, “Kuşkusuz karakter oluşumunda etkili bir egzersiz” ifadelerini kullandı.
'hatemail', bunun dahiyane bir etkinlik olduğunu belirtti.
'Big Billy Nomates', “Bu tüm dünyada zorunlu olmalı” mesajını paylaştı.
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