Annesini bıçakla kovalarken araya giren kardeşini öldürdü

Denizli Pamukkale'de Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'tan sigara parası istedi.

Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı.

DHA'nın haberine göre araya giren kardeşi Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında arbede yaşandı. Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.