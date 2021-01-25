Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan sürücü boş sokakta kaldırama çıkarak 3 ağacı devirdi, boş tarlaya uçtu. Kazada araçta sürücünün kendisinin olmadığını iddia eden yaralı Can Bozkurt araca yakın alanda 112 sağlık ve trafik ekipleri tarafından bulundu.

İddialara göre aşırı süratli olan kimliği belirsiz araç sürücüsü doğal gaz çalışması nedeni ile trafiğe kapalı olan yolda uyarıları dikkate almayarak kapalı alana girdi. Aşırı süratten duramayan kimliği belirsiz sürücü kaldırımdaki 3 ağacı kökünden sökerek, boş tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Cankur ekipleri tarlaya uçanaracın sürücünü çevrede araştırırken araca yakın konumda bulunan Can Bozkurt isimli vatandaşın araçta kendisinin olduğunu ama sürücüsünün kendi olmadığını iddia etti.

Kısıtlamada dışarı çıkan sürücü 3 ağacı devirdikten sonra boş tarlaya uçtu https://t.co/sgqnZK4UCe pic.twitter.com/EwSkuVIQNu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2021

Trafik ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede aracın aşırı süratli olduğunu tespit ederken hava yastıkları açılan ve ağaçları kökünden sökülmesine neden olan araçta çok sayıda içilmiş ve kapalı halde alkol şişesi tespit etti.