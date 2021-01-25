Özcan Deniz'in paylaşımı tepki çekti: 'Gerisi boş değil, gerisi annesi'

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Özcan Deniz'in son paylaşımı tepki çekti. Oğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafa "Gerisi boş" notunu düşen Deniz'e, takipçileri "Gerisi boş değil, gerisi annesi" şeklinde yorumlar yaptı.

Eski eşi Feyza Aktan'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ettiği ve hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Özcan Deniz, dün oğlu Kuzey'e sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Deniz bu paylaşımına "Gerisi boş" notunu düşerken, takipçilerinden "Gerisi boş değil, gerisi annesi" şeklinde tepkiler geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Özcan Deniz (@ozcandeniz)'in paylaştığı bir gönderi

Deniz'in, paylaşımı yorumlara kapattığı görüldü.