İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli dezenfekte paylaşımı: 'O kadar da sıkmıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda GTA 5 oyununun animasyonları ile İETT otobüslerinde yapılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor. O kadar da sıkmıyoruz."
🎮İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor.🚍— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2021
( o kadar da sıkmıyoruz😉) pic.twitter.com/nP81qZiKh2
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