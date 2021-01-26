İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli dezenfekte paylaşımı: 'O kadar da sıkmıyoruz'

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan esprili bir dille GTA 5 oyununa gönderme yaptığı videolu paylaşımda İETT otobüslerinin dezenfekte işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda GTA 5 oyununun animasyonları ile İETT otobüslerinde yapılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor. O kadar da sıkmıyoruz."





🎮İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor.🚍



( o kadar da sıkmıyoruz😉) pic.twitter.com/nP81qZiKh2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2021

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