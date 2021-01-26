ABD Oklahoma Eyalet Temsilcisinden ‘Koca Ayak’ av mevsimi teklifi

Uzun ve tüylü vücuda sahip olduğu söylenen efsanevi ‘Kocaayak’ devinin avlanması için bir av mevsimi teklifinde bulunan ABD Oklahoma Eyaleti Temsilcisi Justin Humphrey, yasanın turizme katkıda bulunabileceğini söylüyor.

Maceracıların zihinlerinde yıllardır yer edinmiş ‘Kocaayak’ adlı efsanevi maymunsu yaratığın avlanması için ABD Oklahoma Eyalet Temsilcisi Justin Humphrey an mevsimi teklifinde bulundu.

AP’nin haberine göre Temsilci Humphrey’in yasa tasarısı sadece tuzakla avcılığı kapsayacak. Her yıl Kocaayak festivali düzenlenen Ouachita dağlarının bulunduğu bölgenin temsilcisi Humphrey, eyalet av lisansları ve fişlerinin turizme katkıda bulunabileceğini söylüyor.

Humphrey yaptığı açıklamada “Gerçek bir av mevsimi duyurmak ve Kocaayak avlamak isteyenlere lisans ve fiş vermek, eyaletimizin bu güzel bölgesine daha fazla insan çekmeye olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Humphrey ayrıca Kocaayak avına 25 bin dolar ödül koymayı umduğunu belirtti.

Oklahoma’daki avlanmalardan sorumlu Oklahoma Yaban Hayatı Koruma Dairesi’nin sözcüsü Micah Holmes KOCO televizyon kanalına bilimsel tabanlı araştırmalar kullandıklarını ve Kocaayak’ı tanımadıklarını belirtti.