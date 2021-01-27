Microsoft, Surface Pro 7'nin reklamında MacBook Pro'ya doğrudan yer verdi

Teknoloji devleri Microsoft ile Apple arasındaki rekabet kızışırken, Microsoft'tan rakibini kızdıracak bir hamle geldi.

Şirket, geçen günlerde Surface Pro 7 ürününün 30 saniyelik bir reklamını yayınladı. Reklamda, cüretkar bir adım olarak MacBook Pro'ya doğrudan yer verildi.

Bununla birlikte reklam filminde iki ürünün karşılaştırması yapılarak Macbook Pro'nun 'Touch Bar'ıyla alay edildi.

Reklamda, ayrıca ürünlerin tasarımdan dokunmatik ekrana, klavyeden oyun oynama deneyimine kadar birçok özellliği karşılaştırıldı.

Bunun yanı sıra reklam filminde, Surface Pro 7'nin daha ucuz olduğu yönünde bir vurgu yer aldı.

Microsoft'un bu hamlesi, adil rekabet konusunda tartışmalara neden oldu.