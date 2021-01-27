Rock grubu The Flaming Lips'ten 'uzay baloncukları' ile sosyal mesafeli konser

ABD'li rock grubu The Flaming Lips, Kovid-19 salgınında sosyal mesafeli konser vermek için yaratıcı bir yöntem buldu. Oklahoma'da gerçekleşen konserde grup üyeleri ve izleyiciler 'uzay baloncuklarına' girdi.

The Flaming Lips, hafta sonu, sosyal mesafe kurallarına uyarak iki canlı konser gerçekleştirdi. Konser sırasında hem grup üyeleri hem de hayranlar koronavirüs önlemleri kapsamında 'uzay baloncukları' denilen büyük plastik topların içine girdi.

3 kişinin sığabildiği toplam 100 baloncuğun her birine, hoparlör, bir şişe su, havalandırma, havlu ve tuvalet ihtiyacı için görevlileri bilgilendirici bir uyarı butonu konuldu.

American rock band The Flaming Lips have come up with a creative way to put on live shows in the midst of the COVID-19 pandemic - putting themselves and their audience in protective 'space bubbles' https://t.co/Rk7m3Z13iy via @MLGumuchian 1/4 pic.twitter.com/wAtUkBzl2k — Reuters (@Reuters) January 26, 2021

​Konserde seyircilere balonların dışına çıktıkları süre boyunca maske takma zorunluluğu getirildi.

Attendees had to wear masks when outside their bubble, but could take them off inside. Read more about rockin' in a 'space bubble' https://t.co/Rk7m3Z13iy 4/4 pic.twitter.com/yUDwjOuuZR — Reuters (@Reuters) January 26, 2021

​Grubun solisti Coyne, "Hayranlarımız bu tür macerayı sevdikleri için oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu sadece başka bir konser değil. Daha önce yapılmamış bir şeyin parçası oldular. Farklı olmaya bayılıyorlar" diye konuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Wayne Coyne (@waynecoyne5)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen yıl ekimde de benzer bir performans gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken grubun baloncuklu gösterisinin çıkış noktası ise, grubun solisti Wayne Coyne'nin çoğunlukla konserlerde hayranların üstünden balonla geçmesi.