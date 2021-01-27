Elliot Page ile Emma Portner boşanıyor

Son olarak 'The Umbrella Academy' ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı Juno filmiyle Akademi Ödülü kazanan oyuncu Ellen Page ve koreograf olan eşi Emma Portner boşanmaya karar verdiklerini duyurdu.

Kanadalı çift, yaptıkları açıklamada, "Uzun bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra, geçen yazki ayrılığımızın ardından boşanma konusunda zor bir karar verdik. Birbirimize saygımız sonsuz ve yakın arkadaş olarak kalacağız" ifadelerini kullandı.

Page ile Portner, 1 yıllık beraberliklerinin ardından 2018'de evlenmişti.

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen Page, 2020'nin aralık ayında ise cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı.

33 yaşındaki oyuncu, 'Ellen' ismini 'Eliot' olarak değiştirdiğini belirterek, "Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum. Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum" demişti.

Portner da Page'in açılma sürecini desteklediğini açıklamıştı.