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    Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, Davos Dünya Ekonomik Forumu 2018

    Gates: Beni ve Dr. Fauci'yi başrole koyan çılgın ve kötücül komplo teorileri karşısında hayretler içinde kaldım

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Yaşam
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    Microsoft kurucusu ve yaklaşık 132 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10 kişisinden biri olan Bill Gates, Kovid-19 pandemisi sırasında sosyal medyada yayılan ve kendisine de suç atılan komplo teorileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Servetinin bir kısmıyla dünya çapında çeşitli aşılama kampanyaları organize eden Bill Gates, 'çılgın ve kötücül komplo teorilerinin hacmi karşısında şaşkına döndüğünü' söyledi. Microsoft kurucusu, 'bu komplo teorilerinin gerisinde nelerin ve kimlerin olduğunu araştırmak istediğini' belirtti. 

    Reuters'e konuşan Gates, kendisi ile ABD'nin pandemiyle mücadelesindeki bir numaralı halk sağlıkçısı Dr. Anthony Fauci hakkındaki milyonlarca online paylaşım ve çılgın komplo teorilerinin rağbet görüp ana akımlaşmasını, 'pandeminin korku dalgaları yayması ve sosyal medyanın yükselmesinin karışımı ortamın mümkün kıldığına' dikkat çekti.

    Microsoft kurucusu, "Bu gerçekten kötücül teorilerde benimle Dr. Fauci'nin bu kadar öne çıkacağını kimse öngöremezdi. Ben buna çok şaştım. Geçip gitmesini umuyorum" dedi. 

    Komplo teorileri ne diyor?

    2014'te Microsoft Corp CEO'luğunu bırakan milyarder hayırseverin Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Kovid-19 pandemisiyle küresel mücadeleye aktardığı en az 1.75 milyar dolar, aşı üretimine ve teşhis-tedavi araştırmalarına kaynak oldu.

    Sene-i devriyesini gören pandemi sırasında internette milyonlarca komplo teorisinin yayılması sonucu koronavirüsün neden nasıl çıktığı, gerçekten var olup olmadığı, hangi amaçlara hizmet ettiği, aşıların gizli maksatlarıyla ilgili iddialar dolaşıma girdi. 

    Bu furyada Fauci ile Gates'in pandemiyi insanları kontrol edip dünyayı yönetmek için çıkardığı, virüsün yayılmasından kar amacı güttüğü, insanlara aşı aracılığıyla takip çipi takacağı 'fantezileri' gerçeklik gibi kabul gördü.

    'Komplo teorilerini araştırıp arka planını anlamak zorundayız'

    "İnsanlar bunlara gerçekten inanıyor mu" diye hayret eden Gates, bunun 'insanların davranışlarını nasıl değiştirdiği ve nasıl en aza indirgenebileceğini araştırıp anlamak zorunda olduklarını' belirtti.

    Trump'ın yerine Biden'ın gelmesinden memnun

    ABD'de bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkili konumundaki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Başkanı Anthony Fauci ile ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı Francis Collins'i "Akıllı ve harika insanlar" diye öven Gates, ABD Başkanlığını Donald Trump'tan devralan Joe Biden'ın yönetimi altında 'bu ikiliyi gerçekleri söylerken ve etkin şekilde çalışırken görmeyi dört gözle beklediğini' belirtti.

    "Trump'ın pandemi idaresi,  bu ikisinin ABD hükümetindeki tek aklı başında insanlar olduğu hissini veriyordu" diyen Gates, 'Biden'ın pandemiyle mücadele için oluşturduğu ekibin kendisini heyecanlandırdığını' dile getirdi. 

    Trump'ın terk ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) Biden'ın geri dönme kararından memnuniyet ifade eden Microsoft kurucusu, yeni ABD Başkanı'nın 'ekibe akıllı insanlar atadığını ve Dr. Fauci'nin artık baskı görmeyeceğini' vurguladı.

    Etiketler:
    Çip, Çip, Aşı, Kovid-19, pandemi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Joe Biden, Donald Trump, Çılgınlık, Komplo teorisi, Bill Gates, Anthony Fauci
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