Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için iş ilanı yayınladı

Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici aradığını duyuran bir iş ilanı yayınladı. Şirket, başvuruda bulunacak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

Dijital yayın platformu Netflix, iş ilanlarını paylaştığı Netflix Jobs adlı web sitesinde yeni bir iş ilanı yayınladı. İstanbul'da açılacak ofis için bir yönetici arandığı duyurulan ilanda, "Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz" dendi.

Netflix, ekibine katılacak yöneticinin göreviyle ilgili olarak ise "EMEA’daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genişlememizi desteklemek için deneyimli bir yönetici arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olacak kişi, İstanbul'daki ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacak" açıklamasında bulundu.

Netflix’in açıklamasına göre söz konusu pozisyona başvuracak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması; sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmayan; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen problem çözme becerileri yüksek kişiler olması gerekiyor.