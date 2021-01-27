O anlar Reid Park Hayvanat Bahçesi'ndeki görevliler tarafından kayda alındı. Tam olarak ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüleri kayda alan hayvanat bahçesi görevlisi “Hayvanların çoğu, bugünkü kar yağışı sırasında ısıtılmış evlerinde rahat kaldı, ancak fil sürüsü dışarıda kalıp oyun oynamayı tercih etti" dedi.

Filler yağan karın tadını böyle çıkarttı https://t.co/MbrujrqjjF pic.twitter.com/4tpmtebWVQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 27, 2021

Yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü sosyal medyadan yoğun ilgi gördü.