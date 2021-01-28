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    Atom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi.

    Bilim insanlarının Kıyamet Saati, koronavirüs pandemisinde geceyarısına en yaklaştığı anı gösteriyor

    © Fotoğraf : Bulletin of the Atomic Scientists
    Yaşam
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    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (369)
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    Dünya'nın sonunun ne kadar yakın olduğunu belirtmek için belirli gelişmelerden sonra güncellenen sembolik 'Kıyamet Saati', koronavirüs pandemisi döneminde, geceyarısına 100 saniye kalayı gösteriyor. Bu, bilim insanlarının kurduğu saatin 73 yıllık tarihinde kıyamete en yaklaştığı an.

    Manhattan Project bünyesinde ilk atom bombalarının geliştirilmesine yardımcı olan bir grup Amerikalı bilim insanının oluşturduğu Atom Bilimcileri Bülteni'nin ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi.

    Bu, saatin kurulduğu 1947'den beri kıyamete en yaklaştığı konum oldu.

    Atom Bilimcileri Bülteni, kıyamete 2 dakikadan az kalmasının, dünya hükümetlerinin koronavirüs panemisine yetersiz ve etkisiz müdahalesinden kaynaklandığını belirtti.

    Kıyamet saati, Ocak 2015'te geceyarısına üç kalaya, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2017'de 2 dakika 30 saniye kalaya, ardından yine ilerletilerek 2018 ve 2019'da 2 dakika kalaya ayarlanmıştı. 

    Atom Bilimcileri Bülteni, kıyamet tehdidi yaratan birden çok neden olduğunu belirtirken, akreple yelkovanın geri gidebilmesi için insanlığın yeni davranış normları belirlemesi gerektiğini belirtti.

    Bülten'in açıklamasında "İklim değişikliği, artan nükleer gerilim ve koronavirüs pandemisi, bizi kıyamete her zamankinden çok yaklaştırdı" denildi.

    Küresel çapta kıyamet tehdidinin son 12 ayda hararet kaybetmediğini belirten bilim insanları, pandeminin, 'ülkelerin küresel acil durumlara doğru düzgün şekilde müdahale etmeye ne kadar hazırlıksız ve isteksiz olduğunu ortaya koyduğunu' vurguladı.

     

     

    ABD'de Donald Trump'ın yerine başkan seçilen ve 8 gün önce göreve başlayan Joe Biden'ın Paris İklim Anlaşması'na ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeliğine geri dönme kararlarını 'olumlu' karşılayan bilim insanları, gerilimlerin bir nebze düşmesine yönelik umutlarını dile getirdi. 

    Atom Bilimcileri Bülteni Başkanı Rachel Bronson, pandeminin dünya liderlerini gerçek bir krizle karşı karşıya bıraktığını söyleyerek şöyle devam etti:

    "Bu gerçek kriz döneminde dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, çoğu kez sorumluluktan kaçtı, bilimsel tavsiyeleri görmezden geldi, etkili şekilde iletişim kurmak için işbirliği yapmadı ve sonuç olarak vatandaşlarının sağlığını ve refahını korumada başarısız oldu."

    Bülten'e bağlı bilim insanları, koronavirüsün dünya çapında 2 milyondan fazla can alacağı öngörüsünde bulundu.

     


    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (369)
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