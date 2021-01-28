PETA: Hayvan yemek türcülüktür

Hayvan haklı örgütü PETA'nın et yemekle ilgili yaptığı son paylaşımlar sosyal medyada küçük çaplı bir tartışma başlattı.

Ses getiren reklamlar ve eylemler düzenleyen uluslararası hayvan hakları örgütü PETA, son Twitter paylaşımlarından biriyle de yine tartışmaların fitilini ateşledi.

"Hayvan yemek türcülüktür" diyen PETA, bunu da "Türcülük, bir türün diğerinden daha önemli olduğunu söyleyen insan üstünlükçü bir inanıştır" diyerek açıkladı.

Speciesism is the human-supremacist belief that one species is more important than another.



All animals share the capacity to feel pain, hunger, fear, love, loneliness, and joy, and have as much interest in freedom and staying alive as humans do. #EndSpeciesism — PETA (@peta) January 27, 2021

​PETA'nın bu paylaşımına yemek fotoğraflarının eklendiği çok sayıda yanıt verildi. Kullanıcılardan biri, bir et yemeği paylaşıp "Türcüyüm ve bundan gurur duyuyorum" yazdı.

​Diğer bir kullanıcı da "Türcü değilim. İyi pişirirseniz hepsinin tadı eşit şekilde güzel" dedi.

Woah, woah, woah! Wait! I'm no speciesist!



...



They all taste good if done right! — AceTrainerWesley ⚔️ You’re Fired (@AceTrainerWes) January 28, 2021

​"(Beyazların üstünlüğünü savunan) Ku Klux Klan'ı ve et yemeyi seviyorum" şeklinde ırkçı yorumlar da yapıldı.

Ooh i love the KKK and eating beef — XenoAndroid08🍥 (@X4no_YT) January 28, 2021

​