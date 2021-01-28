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    Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşısı

    Almanya'dan İngiliz ilaç devine kötü haber: AstraZeneca aşısı sadece 65 yaş altına yapılmalı

    © AFP 2020 / JOEL SAGET
    Yaşam
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    Daimi Aşı Komisyonu, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği, AstraZeneca'nın üretip dağıttığı aşının sadece 18-64 yaş arasındakilere yapılması gerektiği sonucuna vardı. 

    Avrupa Birliği'nin (AB) aşı tedariki konusunda gerilim yaşadığı üreticilerden AstraZeneca'ya Almanya'dan kötü haber geldi. Almanya'nın yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği, AstraZeneca'nın üretip dağıttığı aşının sadece 18-64 yaş arasındakilere yapılması gerektiği sonucuna vardı.

    'Elde yeterli veri yok'

    AB'nin Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki kararını açıklamasının arifesinde, Alman Daimi Aşı Komisyonu, aşı tavsiyelerini güncelledi.

    Alman Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Komisyon'un bildiri taslağında "65 yaş ve üstü için aşının etkinliğini değerlendirmeye yönelik halihazırda elde yeterli veri bulunmuyor" denildi.

    Buna göre "mRNA teknolojisi kullanan Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarından farklı olarak, Oxford-AstraZeneca aşısı, her doz aşamasında sadece  18-64 yaşındakilere yapılmalı".

    EMA kararı yarın

    EMA, Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

    Geçen hafta Almanya'da bir dizi gazete, hükümet kaynaklarına dayanarak, İngiliz ilaç devinin aşısının '65 yaş üstünde etkinliğinin sadece yüzde 8 olduğu ve yaşlılarda kullanılmasına izin verilemeyeceğine' dair haberler yapmıştı.

    Haftabaşında şirketten yalanlama gelmişti:

    "65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde Oxford-AstraZeneca aşısının etkinliğinin yüzde 8 kadar düşük olduğuna dair haberler tamamen yanlıştır. Kasım ayında The Lancet'te dergisinde yayımladığımız veriler, yaşlı yetişkinlerin aşıya karşı güçlü bağışıklık tepkileri gösterdiğini ve yüzde 100'ünün ikinci dozdan sonra koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorları ürettiğini ortaya koydu."

    Alman Sağlık Bakanlığı ise Oxford-AstraZeneca aşısının klinik deneylerinde 65 yaş üstü gruptaki 341 kişiye aşı yapıldığı,  bunların sadece 1'inin koronavirüse yakalandığı, dolayısıyla Daimi Aşı Komisyonu'nun istatistik açısından belirleyici sonuç elde edemediğini söyledi. 

    'Yaşlıları aşılamaya daha geç başladık'

    AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, diğer şirketlere kıyasla yaşlıları aşılamaya daha geç başladıkları için ellerinde yaşlılarla ilgili daha az veri olduğu izahatını getirdi.

    Alman gazetesi Die Welt'e konuşan Soriot, "Ama aşının tıpkı daha gençler gibi yaşlıların da virüse karşı çok güçlü antikorlar geliştirmesini sağladığına dair elimizde sağlam veriler var" dedi.

    Etiketler:
    EMA, Komisyon, Almanya, Aşı, Oxford Üniversitesi, AstraZeneca, 65 yaş üstü
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