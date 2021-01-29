Apple uyardı: iPhone 12'yi tıbbi cihazlardan uzak tutun, bozabilir

Apple, müşterilerini yeni çıkan iPhone 12 modellerini tıbbi cihazlardan en az 30 santim uzak tutmaları konusunda uyardı. Yeni Phone'ların yakın temas durumunda tıbbi cihazları etkileyebileceği belirtildi.

Şirketin bu uyarıyı, yeni cihazlarda bulunan mıknatıs yoluyla kablosuz şarj ve diğer cihazların telefona takılmasına izin veren MagSafe teknolojisi nedeniyle yaptığı öğrenildi. Öte yandan, akıllı telefonda elektromanyetik alanlar yayan bileşenler de mevcut.

'Şüpheleniyorsanız kullanmayı bırakın'

Apple'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi cihazınızla iPhone veya herhangi bir MagSafe aksesuarı arasında güvenli bir ayırma mesafesi bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuza ve tıbbi cihaz üreticinize danışın. İPhone veya herhangi bir MagSafe aksesuarının tıbbi cihazınızı etkilediğinden şüpheleniyorsanız iPhone veya MagSafe aksesuarlarınızı kullanmayı bırakın."

Bu uyarı, şirketin 100 milyar doları aşması beklenen ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklayacağı sırada geldi. Koronavirüs salgınının 100 yılın en kötü ekonomik krizini tetiklemesine rağmen, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple yılın ilk yarısında üretimi yaklaşık yüzde 30 artırmayı ve 96 milyon akıllı telefon üretmeyi planladığını açıkladı.