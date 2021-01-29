'Johnson & Johnson'ın tek dozlu aşısının etkililiği, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının çok altında'

ABD'li sağlık ürünleri devi Johnson & Johnson, geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı: ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 oranında etkili. Koronavirüsün mutasyon geçirmiş Güney Afrika'daki varyantına karşı daha da az etki gösteriyor.

Johnson & Johnson (J&J), orta ve şiddetli Kovid-19'a karşı koruma sağlamaya yönelik tek doz aşısının, ABD'deki klinik deneylerde yüzde 72 etkililik oranına ulaştığını duyurdu.

Ancak açıklamada üç kıtada ve birden fazla mutasyon geçirmiş varyantta yürütülen daha geniş çaplı deneylerde küresel olarak yüzde 66 gibi daha düşük bir etkililik oranı gözlemlendiğini belirtti.

Klinik deneylere yaklaşık 44 bin gönüllü katıldı.

J&J aşısının etkililik oranı, ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve yeni koronavirüsün çok endişe verici bir varyantının yayıldığı Güney Afrika'da yüzde 57'de kaldı.

Daha önce Batı dünyasında toplu aşılamada kullanılan BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının semptomatik Kovid-19'u önleme oranları, yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

Ancak bu açıklamaların yapıldığı dönemde, koronavirüsün Britanya ve Güney Afrika'daki mutasyon geçirmiş ve daha bulaşıcı varyantları henüz ortaya çıkmamıştı.