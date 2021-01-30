Kayıt
14:55 30 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    CHP'li Adıgüzel, Türkiye'nin fiber internet haritasını çıkardı

    © AA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 110
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1043032878_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_09b7cba35f32f43f70f76fc0d948daab.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202101301043695067-chpli-adiguzel-turkiyenin-fiber-internet-haritasini-cikardi/

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasını çıkardı. Çalışmaya göre 783 bin 562 kilometrekare yüzölçümü olan Türkiye’de fiber uzunluğu 413 bin km. Yüzölçümü 100 bin kilometrekare olan Güney Kore 574 bin km fiber uzunluğa sahip.

    CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasına ilişkin yaptığı detaylı çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

    Günümüzde fiber altyapının öneminin gittikçe arttığına dikkat çeken ve Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber altyapı için yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirten Adıgüzel, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

    • “Türkiye geniş bant/fiber yatırımları konusunda gelişmiş ülkelere kıyasla bir hayli geridedir. İnternet kullanımının elektrik, su gibi yaşamsal önem taşıdığı, internet erişimin temel bir insan hakkı olduğu 21. Yüzyılda, ülkemizde internet altyapı yatırımlarına ne yazık ki gereken önem verilmemiştir. Türkiye’de bugün pahalı ve yavaş internet yöneticilerin iddialarının aksine bir tercih meselesi değildir.
    • Vatandaş keyfinden mi yavaş internet kullanıyor? Türkiye’de internet yavaş ve pahalı çünkü altyapı yetersiz. Çünkü yatırım yok. Yapılan araştırmalar fiber altyapının yaklaşık 200 kat artması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Eğer bu hızla gidersek, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğiz.”
    © Fotoğraf : CHP
    Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip iki il Şanlıurfa ve Hatay.

    'Fiber payı OECD'nin gerisinde'

    Çalışmada şu bilgilere yer verildi:

    • "Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 19 iken, OECD ortalaması yüzde 31. Sabit geniş bant neden önemli? Çünkü veri trafiğinin çok büyük kısmı sabit geniş bantta.
    • Son verilere göre, Türkiye’de mevcut sabit geniş bant abone sayısı 15,8 milyon. Bu ne demek? Türkiye’deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi.
    • 83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon.
    • OECD’nin verilerine göre, sabit geniş bant internette fiber payına baktığımızda Türkiye’nin burada da OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması yüzde 28 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 22. Listenin ilk sırasında yer alan Güney Kore’de bu oran yüzde 82, Japonya’da yüzde 79, Litvanya’da yüzde 75, İsviçre’de ise yüzde 71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış yakalamış.

    'İstanbul'da kişi başı 3.3, Ankara'da 4.5, İzmir'de 4.3 metre fiber altyapı'

    • Bununla birlikte 2018-2019 verilerine göre, Türkiye fiber abone sayısında yıllık yüzde 14’lük bir artış gösterse de, bu artışın yeterli olmadığını listenin başındaki ülkelerdeki artış oranlarına baktığımızda daha iyi görüyoruz. Örneğin; listenin başında yer alan İrlanda’da 1 yılda fiber abone sayılarında yüzde 79, İngiltere’de yüzde 53, Belçika’da ise yüzde 47’lik bir artış yakalanmış.
    • BTK’nın elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yayınladığı son istatistiklere göre; Türkiye’de, İstanbul’da kişi başı 3,3 metre, Ankara’da 4,5 metre, İzmir’de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor.
    • İstanbul: 15.519.267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’un fiber altyapı uzunluğu 52.762, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 3,3 metre.
    • Ankara: 5.639.076 kişilik nüfusa sahip Ankara’nın fiber altyapı uzunluğu 25.387, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,5 metre.
    • İzmir: 4.367.251 kişilik nüfusa sahip İzmir’in fiber altyapı uzunluğu 19.187, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,3 metre.
    • Bursa: 3 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 10.900 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,5 metre.
    • Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip 2 il Şanlıurfa ve Hatay. Şanlıurfa’da kişi başı düşen fiber altyapı uzunluğu 2,3 metre iken, 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip Hatay’da kişi başı 2,6 metre fiber altyapı düşüyor."
    Etiketler:
    Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İzmir, İstanbul, Bilgisayar, iletişim, Harita, Internet, fiber, Onursal Adıgüzel, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ekim 2011'de gerçekleşen ilk elektrikli multikopter E-Volo'nun test uçuşu, bir buçuk dakika sürdü
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılan uçan otomobil ve insansız taksiler
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet