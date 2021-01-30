CHP'li Adıgüzel, Türkiye'nin fiber internet haritasını çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasını çıkardı. Çalışmaya göre 783 bin 562 kilometrekare yüzölçümü olan Türkiye’de fiber uzunluğu 413 bin km. Yüzölçümü 100 bin kilometrekare olan Güney Kore 574 bin km fiber uzunluğa sahip.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin fiber haritasına ilişkin yaptığı detaylı çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

Günümüzde fiber altyapının öneminin gittikçe arttığına dikkat çeken ve Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber altyapı için yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirten Adıgüzel, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Türkiye geniş bant/fiber yatırımları konusunda gelişmiş ülkelere kıyasla bir hayli geridedir. İnternet kullanımının elektrik, su gibi yaşamsal önem taşıdığı, internet erişimin temel bir insan hakkı olduğu 21. Yüzyılda, ülkemizde internet altyapı yatırımlarına ne yazık ki gereken önem verilmemiştir. Türkiye’de bugün pahalı ve yavaş internet yöneticilerin iddialarının aksine bir tercih meselesi değildir .

. Vatandaş keyfinden mi yavaş internet kullanıyor? Türkiye’de internet yavaş ve pahalı çünkü altyapı yetersiz. Çünkü yatırım yok. Yapılan araştırmalar fiber altyapının yaklaşık 200 kat artması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Eğer bu hızla gidersek, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğiz.”

© Fotoğraf : CHP Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip iki il Şanlıurfa ve Hatay.

'Fiber payı OECD'nin gerisinde'

Çalışmada şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 19 iken, OECD ortalaması yüzde 31. Sabit geniş bant neden önemli? Çünkü veri trafiğinin çok büyük kısmı sabit geniş bantta.

yaygınlık oranı yüzde 19 iken, OECD ortalaması yüzde 31. Sabit geniş bant neden önemli? Çünkü veri trafiğinin çok büyük kısmı sabit geniş bantta. Son verilere göre, Türkiye’de mevcut sabit geniş bant abone sayısı 15,8 milyon. Bu ne demek? Türkiye’deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi.

15,8 milyon. Bu ne demek? Türkiye’deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi. 83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon.

783 bin 562 kilometrekare yüzölçümü olan ülkemizde fiber altyapı uzunluğu 413 bin km, yüzölçümü 100 bin kilometrekare olan Güney Kore ise 574 bin km fiber uzunluğa sahip. İstanbul’da kişi başı 3.3 metre, Ankara’da 4.5 metre, İzmir’de ise 4.3 metre fiber altyapı düşüyor. pic.twitter.com/RNywZT1jWu — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) January 30, 2021

OECD’nin verilerine göre, sabit geniş bant internette fiber payına baktığımızda Türkiye’nin burada da OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması yüzde 28 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 22. Listenin ilk sırasında yer alan Güney Kore’de bu oran yüzde 82, Japonya’da yüzde 79, Litvanya’da yüzde 75, İsviçre’de ise yüzde 71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış yakalamış.

'İstanbul'da kişi başı 3.3, Ankara'da 4.5, İzmir'de 4.3 metre fiber altyapı'