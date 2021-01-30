Kazakistan, Rusya ve Türkiye'ye uçuş sayısını artırdı

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Rusya ve Türkiye'ye uçuş sayısının artırıldığını duyurdu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi’nden yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye'ye olan uçuş sayısının artırıldığı kaydedildi.

Telegram kanalından yapılan açıklamada, “28 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kazakistan ve Rusya arasındaki düzenli uçak seferlerinde her iki taraf için haftada bir ila üç, Türkiye tarafı için Antalya-Almatı yönünde haftada bir uçuş artırılmasına izin veriliyor” denildi.

Kazakistan’dan Rusya'ya uçuşlar, Nur-Sultan - Moskova (haftada iki uçuş) ve Alma-Ata - Moskova (haftada bir uçuş) olarak gerçekleştirilecek.

Kasım ayında Rusya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Küba ve Maldivler'e uçuş sayısını artırdığını duyurmuştu.