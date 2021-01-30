İmamoğlu duyurdu: 'Yenidoğan' kampanyası kapsamında bez, mama ve beşik dağıtılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoksul ailelerin yenidoğan bebekler için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoksul ailelerin yenidoğan bebekleri için başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin de desteği ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere 3-4 aylık bez, mama, giysi ve beşik desteği sunulacağını belirtti.

Halk Tv'de katıldığı bir programında konuşan İmamoğlu, artan kent yoksulluğuna dikkat çekerek dar gelirli aileler için yeni bir dayanışma başlatacaklarını açıkladı. Ailelere, yenidoğan bebekleri için 3-4 aylık yardımlar yapılacağını belirten İmamoğlu, ihtiyaç paketinde bez, mama, giysi, beşik gibi gibi temel ürünlerin bulunacağını söyledi.

Bağış kampanyası engellenmişti

İBB, “Birlikte Başaracağız” sloganı ile Kovid-19 vakasının ülkemizde ilk kez görüldüğü Mart 2020'de maddi yokluk yaşayan vatandaşlar için bağış kampanyası başlatmıştı. Salgından etkilenenler için başlatılan destek kampanyasına kısa sürede milyonlarca lira bağış yapıldı.

Öte yandan kampanya, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge nedeniyle durduruldu. İBB'nin bankalardaki yardım paralarının toplandığı hesaplar da donduruldu. İBB ise konuyu yargıya taşıdı.