Senegal'de 750 pelikanın kuş gribi yüzünden öldüğü ortaya çıktı

Senegal'in kuzeyindeki bir kuş parkında 750 pelikanın kuş gribi nedeniyle öldüğü bildirildi.

Çevre Bakanı Abdou Karim Sall, Rfm radyosuna yaptığı açıklamada, Saint-Louis bölgesindeki Djoudj Kuş Parkı'nda 23 Ocak'ta ölen 750 pelikanın kuş gribi nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Sall, bu kapsamda parkın ziyarete kapatıldığının altını çizerek, göç mevsimi nedeniyle hastalığın çok çabuk yayılabileceği uyarısında bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Djoudj Kuş Parkı, 16 bin hektarlık alanda 400 kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Parkta, 23 Ocak'ta 750 pelikan bilinmeyen bir nedenle ölmüş ve cesetler otopsiye gönderilmişti.

Senegal'de ilk kuş gribi vakası ocak başında Thies bölgesindeki kümes hayvanı yetiştiriciliğinin yapıldığı bir çiftlikte ortaya çıkmıştı.

Virüsün komşu ülkelere yayılmasının önüne geçmek için Gambiya, Burkina Faso, Mali ve Moritanya, Senegal'den kanatlı hayvan ithalatını durdurmuştu.