Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti

ABD'li tartışmalı rockçı hakkında açıklama yayımlayan eski nişanlısı, Marilyn Manson'ı ergenliğinden beri kendisini korkunç şekilde istismar etmekle suçladı. Aktris Wood'un "Artık sessiz kalmayacak pek çok kurbanın yanındayım" demesinin ardından en az 4 kadın daha benzer suçlamalarda bulundu.

Marilyn Monroe ile Charles Manson'ı karıştırıp Marilyn Manson adını kullanan ABD'li sıradışı müzisyen-şarkıcı Marilyn Manson hakkında eski sevgilisi Evan Rachel Wood'dan "Beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti" açıklaması geldi.

33 yaşındaki aktrisin Manson'ı suçlayan ve diğer kurbanlarını da seslerini yükseltmeye çağıran açıklamasını Instagram'da yayımlamasının ardından, en az 4 kadın daha benzer ithamlarda bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)'in paylaştığı bir gönderi

Gerçek adı Brian Hugh Warner olan çok yönlü, ancak tartışmalı sanatçıyla 18 yaşındayken birlikte olmaya başlayan Evan Rachel Wood, kendisinden 18 yaş büyük Manson'la 2010'un ocak ayında nişanlandı ve ağustos ayında nişanı bozdu.

Westworld yıldızı, "İstismarcımın adı Brian Warner, dünya onu Marilyn Manson olarak tanıyor" diye başladığı açıklamasına şöyle devam etti:

Breaking news: In a show of solidarity, Evan Rachel Wood and at least four other women make new allegations of abuse against Marilyn Mansonhttps://t.co/yLPWSgJDA7 — VANITY FAIR (@VanityFair) February 1, 2021

"Ben daha ergenken cinsel ilişki niyetiyle benimle yakınlık kurdu ve beni yıllarca korkunç biçimde istismar etti."

"Boyun eğmek için beynim yıkandı ve manipüle edildim. Öç, karalama ya da şantaj tehdidiyle yaşamaktan bıktım."

"Bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve daha fazla yaşamı mahvetmeden önce ona imkan sağlayan çok sayıda endüstriye seslenmek için buradayım."

"Artık sessiz kalmayacak pek çok kurbanın yanındayım."

Vanity Fair'e göre, en az 4 kadın daha Manson aleyhine kendi iddialarını yayımladı.

İddialarda cinsel saldırı, psikolojik taciz, çeşitli zorlama, şiddet ve sindirme biçimlerini içeren ıstırap verici deneyimler ayrıntılarıyla yer aldı.

Manson'ın temsilcileri, geçmişte benzer suçlamaları kesin dille reddetmişti.

Daha önce iki kez tecavüze uğradığına dair açıklama yapan, hatta mahkemede ifade veren Evan Rachel Wood, birinin failinin Mason olduğunu işaret etmiş, "İlk kez sevgilim tarafından başıma geldiğinde bunun bir tecavüz olduğundan emin değildim. İkinci defa olduğunda, bu düşüncenin benim hatam olduğunu ve bununla daha çok savaşmam gerektiğini düşündüm, ama korktum" demişti.

Evan Rachel Wood describing the abuse she suffered when she was in a relationship with Marilyn Manson pic.twitter.com/wHSiGlH7TQ — Kiera ⚡ (@fleshfondue) June 10, 2020

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