Sadık köpek, ölen sahibinin dönmesini beş yıldır bekliyor

Çin’in Shenyang kentinde sadık bir köpeğin ölen sahibinin dönmesini beş yıl boyunca beklediği öğrenildi.

Daily Mail’in haberine göre Çin’in Liaoning eyaletindeki Shenyang kentinde Da Huang adlı sadık köpek, kanserden ölen sahibi Bay Shen'in dönmesini beş yıldır sabırla beklemeye devam ediyor.

Habere göre 2012’de bir konut sitesinin yakınındaki otoparkta çalışan Shen adındaki güvenlik görevlisi, evsiz bir köpek buldu. Köpeğe Da Huang adını veren Shen, her gün onu besledi ve ofisinde kalmasına izin verdi. Bay Shen ile köpeği sonraki üç yıl boyunca birbirinden hiç ayrılmadı.

Da Huang her gün sahibinin işe geldiği yolda oturarak gelmesini bekliyordu. Shen ve köpeği sahayı birlikte dolaşıyordu, köpek yabancı otomobilleri fark edip havlayarak sahibine haber veriyordu.

© Fotoğraf : Liaoshen Evening News 2015’te kanser olduğu anlaşılan Bay Sheng hastaneye yatırıldı ve iki hafta sonra, köpeği ile vedalaşamadan öldü.

Kısa süre sonra Da Huang, sahibine bir şey olduğunu fark etti. Komşuların anlattıklarına göre köpek sürekli mahallede dolaşıyor ve her yerde Shen'i arıyordu. Sahibine benzettiği kişilere kuyruğunu sallayarak koşan köpek, hatasını anladıktan sonra başını eğerek oradan uzaklaşıyordu.

Beş yıl geçmesine rağmen Da Huang, işe gittiği yol üzerinde sahibini sabırla beklemeye devam ediyor. Farklı kişiler ona bakmak isteseler de sadık köpek bir türlü otoparktan ayrılmıyor.

Bu duruma kayıtsız kalmayan komşular köpeğe kalabileceği bir ev yaptı ve ona yiyecek getirip bakıyor, hatta bir gün Da Huang’ı kaçırıp restorana satmak isteyen kişilerin elinden kurtarmayı başardılar.