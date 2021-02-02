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    Koronavirüsün Güney Afrika varyantına karşı parkta çubukla numune alınarak test yapılıyor. (Surrey, İngiltere, Britanya)

    Koronavirüsün İngiliz varyantının üstüne Güney Afrika varyantıyla mücadele: İngiltere'de 80 bin kişiye toplu test

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (374)
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    Koronavirüsün 'İngiliz' varyantının üstüne bir de daha tehlikeli addedilen Güney Afrika varyantıyla uğraşan Britanya'da Güney Afrika varyantının hızla yayılmasını engellemek için 80 bin kişiye toplu test yapılmaya başlandı. 

    Koronavirüsün Britanya, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyon geçirmiş varyantlarının ortaya çıkması ve çok daha bulaşıcı olması pandemiyle mücadelede yeni bir sorun oluştururken, Britanya adasında İngiliz varyantının üstüne bir de daha tehlikeli addedilen Güney Afrika varyantıyla uğraşılıyor. Güney Afrika varyantının yayılmasını engellemek için yetkililer kapı kapı dolaşarak 80 bin kişiye toplu test yapmaya başladı. 

    5 haftada 105 Güney Afrika varyantı vakası 

    22 Aralık'tan beri 105 Güney Afrika varyantı vakası saptandığını açıklayan İngiltere Kamu Sağlığı, buradan yeni bir salgın çıkmasını engellemek için 8 bölgenin sakinlerine bu varyantı taşıyıp taşımadıklarını anlamak için test yapılacağını duyurdu. 

    Belirti göstermeyenler dahil herkese test

    Üçü Londra'da, ikisi güneydoğu, biri orta, biri doğu, biri de kuzeybatı İngiltere'de yer alan sözkonusu 8 bölgenin her birinde yaklaşık 10 bin kişi yaşadığından, toplam 80 bin kişiye toplu test yapılmasına geçildi. Bulaşma zincirinin kırılıp tecrit edilmesi için asemptomatik de olsa herkese test yapılacak.

    'Derin endişe' açıklaması

    Sky kanalına konuşan Eğitim Bakan Yardımcısı Michelle Donelan, 'derinden endişe verici bir durum' olduğunu belirterek "Virüsün hala çok tehlikeli bir aşamasındayken yeni varyantın yayılmasıyla karşı karşıyayız" dedi. 

    Vaka artışını durduran aşılar yeni varyantlara karşı etkili mi?

    2020 sonunda İngiltere'nin güneydoğusunda daha bulaşıcı varyantın ortaya çıkmasıyla enfeksiyonlarda yeni bir patlama görmüş bulunan Britanya'da şimdiki halde vaka sayısı tekrar düşüşe geçti. 

    Aşılara acil kullanım yetkisi verip toplu aşılamaya geçen ilk ülkelerden olan Britanya'da bugüne dek yaklaşık 9.3 milyon kişiye aşı yapıldı. Ancak aşıların yeni varyantlar üzerinde ne kadar etkili olacağı henüz netlik kazanmadı. 

    Yurtdışından gelenleri otelde karantinaya almaya geçilmedi

    Hükümet de denizaşırı ülkelerden gelenlere karantina önlemleri uygulamakta geç kalmakla eleştiriliyor. 

    Hükümetin bilim danışmanlarının sınırlarda daha sıkı kısıtlamalar gerektiği uyarısını yaptığını yazan The Times gazetesi, riskli ülkelerden seyahatlerin yasaklanmasına karşın, vaat edilen otelde karantina programının henüz başlatılmadığına dikkat çekti.

    The Times'a konuşan Eğitim Bakan Yardımcısı Michelle Donelan ise İçişleri Bakanlığından bu konuda bu hafta ya da gelecek hafta başında güncelleme beklediğini söyledi. 

    Bilim insanlarının daha bulaşıcı bulduğu Güney Afrika varyantının daha ağır hastalığa neden olduğuna dair henüz kanıt yok. Ancak bir dizi laboratuvar çalışması, bu varyantın aşı ve antikor tedavisi etkinliğini azalttığını saptadı.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (374)
    Etiketler:
    bulaşıcı, Tedavi, Antikor, Aşı, Test, toplu aşılama, varyant, mutasyon, Güney Afrika, İngiliz, İngiltere, Britanya
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