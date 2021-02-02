Mısır'da 2 bin yaşında altın dilli mumyalar bulundu

İskenderiye kentinde ölüm tanrısı Osiris için dikilmiş bir tapınakta yürütülen kazılarda, kayaların içine kazılmış mezarlar bulundu. Mezarlardaki mumyaların ağızlarına dil biçiminde altın varak konulmasının, öbür dünyada Osiris'in karşısında yargılanırken merhamet dilemelerini sağlama inancına dayandığı belirtildi.

Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Taposiris Magna tapınağında yürütülen kazı çalışmalarında kayaların içine oyulmuş 16 mezar ortaya çıkarıldı.

Antik Mısır ve Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık mezarlarda altın dilli mumyalar bulundu.

Archaeologists unearth 2,000-year-old mummies with golden tongues in northern Egypthttps://t.co/005aQkA4Vc — BBC News (World) (@BBCWorld) February 2, 2021

Mumyalama sırasında çıkarılan dil yerine ağıza dil biçiminde altın varak konulmasının, ölülerin öbür dünyada tanrı Osiris'in karşısında yargılanırken konuşmalarını sağlama inancına dayandığı belirtildi. Osiris, antik Mısır'ın ölüleri yargılayan yeraltı, ölüm ve diriliş tanrısıydı.

Gömülenler Kleopatra döneminde yaşadı

Mumyaların çoğu bozulmuş olsa da cenaze masklarının bütünlüğünü koruyor olması, o dönemin insanlarının nasıl gözüktüğüne dair önemli bir bulgu olarak kaydedildi.

Mısır ve Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo Üniversitesi'nden ekiplerin Taposiris Magna tapınağında yaklaşık 10 yıldır yürüttüğü kazılarda daha önce de Roma İmparatorları Sezar ve Marcus Antonius ile ilişkileriyle tanınan efsanevi Mısır Kraliçesi 7. Kleopatra'nın yüzünün resmedildiği sikkeler bulunmuştu.

4. Ptolemaios inşa ettirdi

Ancak temellerine ve heykellerine bakılarak, tapınağın, Yunanca konuşan Ptolemaios hanedanının 4. firavunu Ptolemaios Filopator döneminde(MÖ 221-204) inşa edildiği sonucuna varılmıştı. 4. Ptolemaios, görkemli törenlere ve kutlamalara düşkünlüğüyle tanınıyor. Ptolemaios hanedanının son hükümdarı 7. Kleopatra'nın (MÖ 51-30) ölümüyle Mısır, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmişti.

Gold-tongued mummy is found at 2,000-year-old burial site in Egypt https://t.co/Xu4tucWEsI — Daily Mail Online (@MailOnline) February 2, 2021

Osiris, Horus sembolleri

Kazı ekibini yöneten Dr. Kathleen Martinez, mezarların üzerinde bir dizi heykel ve içlerinde süs eşyası bulduklarını, pek çok yaldızlı süslemenin Osiris'i gösterdiğini, bir mumyaya takılan tacın boynuzları ve ortadaki kobra süslemesiyle dikkat çektiğini, bir diğer mumyanın göğsündeki gerdanlıkta tanrı Horus'un şahin kafası sembolün bulunduğunu belirtti.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı'nın İskenderiye Müdürü Dr. Halid Abo El Hamd'ın yaptığı açıklamaya göre, bu sezonki kazıda ortaya çıkarılan en önemli bulguların bir kadının cenaze maskı, altın bir çelengin 8 altın yaprağı ve 8 mermer maske olduğunu, maskelerin yüksek zanaat ürünleri olduğunu paylaştı.