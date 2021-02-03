72 yıllık İskoç viskisi 54 bin dolara alıcı buldu

Bağımsız içki üreticisi Gordon & MacPhail tarafından 1948 yılında 290 şişe üretilen Glen Grant single malt viskisinin 88. şişesi geçen cuma günü 38 ile 49 bin dolar arası bir beklentiyle Hong Kong’da açık artırmaya çıktı. Glen Grant içki fabrikasının en eski viskisi olan ürün Dartington kristalinden şişesi ve Amerikan siyah kestane ağacından sunum kutusuyla 54 bin 300 dolara alıcı buldu.

Müzayedeyi gerçekleştiren Bonhams firmasının şarap ve viski uzmanı Christopher Pong, pandeminin getirdiği ekonomik belirsizliğe rağmen ender viskilere ilginin yüksek olduğunu söyledi. Pong, diğer yatırım ürünlerine göre viskinin son on yılda dörde katlanan fiyatlar görerek oldukça başarılı olduğunu ekledi.

Hong Kong’daki müzayedede 35 yıllık Japon Hibiki viskisi de Kutani seramik şişesiyle 48 bin dolara satıldı.