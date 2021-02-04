Olay, Hindistan’ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdüğü yansırken, Pawar’ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.
Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti https://t.co/XFTlgQD2nh pic.twitter.com/iT4NWJY56h— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 3, 2021
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