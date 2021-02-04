Nobel ödüllü virüs bilimci Doherty, Sputnik V aşısının etkinliğini değerlendirdi

Rus basınına demeç veren Peter Doherty, "Sputnik V'nin yüzde 90'nın üzerindeki etkinliği harika görünüyor, zaten Rusya, iyi aşılar geliştirme konusunda uzun bir geçmişe sahip. İki adenovirüs vektörü kullanma stratejisi, mantıklı ve anladığım kadarıyla bu strateji Sputnik V'de kullanıldı. Elbette, mutasyon sonucunda virüs önemli ölçüde değişirse, ki şu anda dönüşüm sürecinde gibi görünüyor, aşıyı geliştirenlerin biraz 'değişiklik' yapması gerekecek ancak bu zor olmayacak" dedi.

Doherty, iki adenovirüs vektörü kullanma stratejisinin Janssen ve AstraZeneca şirketlerinin aşılarının geliştirilmesi sırasında da kullanıldığını ekledi.

The Lancet dergisi daha önce, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Doherty, 1996 yılında virüsün zarar verdiği hücreleri tespit etme imkanı sunan insan bağışıklık sistemindeki buluşu sayesinde Rolf M. Zinkernagel ile birlikte Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

Rusya’da gün içinde 16 bin 714 vaka daha kaydedildi

Öte yandan, koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da vaka sayısı gün içinde 16 bin 714 artarak 3 milyon 917 bin 918’e çıktı.

Başkent Moskova’da 2095, St. Petersburg’da 1571, Moskova bölgesinde 831 yeni vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 521 artarak 75 bin 205’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 24 bin 546 arttı. Pandemi boyunca hastalığı atlatanların sayısı 3 milyon 389 bin 913’e ulaştı.