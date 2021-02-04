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    Kim Kardashian

    Araştırma: Dr Fauci'nin sağlık mesajları Kim Kardashian'dan daha fazla paylaşılıyor

    © AFP 2020 / David Livingston
    Yaşam
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    İsviçreli bilim insanlarının 6 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sosyal mesafe kurallarına ilişkin açıklamalarıyla halkın güvenini kazanan isim ABD Başkanı Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Fauci oldu. Tom Hanks ile Kim Kardashian'ın açıklamalarının etkisinin ise birçok ülkede önde gelen hükümet yetkilileriyle yarıştığı görüldü.

    İsviçreli bilim insanları, ABD, Brezilya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsviçre'de 12 bin 575 kişiyle koronavirüse ilişkin araştırma gerçekleştirdi. Katılımcılara sosyal mesafe kurallarına ilişkin açıklama yapan kişilerden en çok hangilerine kulak verdikleri ve bunlardan hangilerini yakın çevreleriyle paylaştıkları soruldu. 

    Katılımcılardan alanında uzman kişiler ve ünlüler bulunan cevap şıklarından birini seçmeleri istenen soruda, en yüksek puanı ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci aldı. 

    Seçenekler arasında yer alan oyuncu Tom Hanks, reality yıldızı Kim Kardashian, 'önde gelen hükümet yetkilileri' ve 'uzmanlar' seçenekleri daha düşük puan alırken bu dört şık arasındaki oy farkının ise düşük olduğu gözlemlendi. 

    Hakemli bilimsel dergi PLOS ONE'da yayımlanan araştırma sonucunda, 'Güvenilir uzmanlar, pandemi sırasında etkili halk sağlığı iletişiminin önemli bir bileşeni ve kimi zaman ünlüler de bu gruba giriyor' denildi. Güney Kore, İtalya, İspanya ve İsviçre'de Tom Hanks, Kim Kardashian ve 'hükümet yetkilisi' seçenekleri arasında çok az miktarda fark olduğu belirlendi. 

    Pandemi sırasında etkili halk sağlığı iletişimi araştırması sonuçları
    © Fotoğraf : PLOS ONE
    Pandemi sırasında etkili halk sağlığı iletişimi araştırması sonuçları

    Ülkeler arasında karşılaştırmaya bakıldığında ise Brezilya, kaynağı ne olursa olsun sosyal mesafeye kurallarına ilişkin bilgileri yakınlarıyla paylaşma yatkınlığı en yüksek ülke olarak belirlendi. Kim Kardashian seçeneğinin en çok işaretlendiği ülke de Brezilya'da oldu. 

    İspanyollar, hükümet yetkililerinden gelen bilgileri paylaşma olasılıkları en düşük olan millet olarak öne çıktı. 

    İsviçre, Güney Kore ve ABD'de ise ise ünlülerin açıklamalarının etkisinin çok düşük olduğu görüldü. 

     

     

    Etiketler:
    Araştırma, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Kim Kardashian, Tom Hanks, Anthony Fauci
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