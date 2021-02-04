Köpek Baby Dog, ölen sahibinin başında iki gün bekledi: 'Babam yalnız ölmedi'

ABD'de polis, kayıp ilan edilen 69 yaşındaki David Deshon adlı adamın cansız bedenine ulaştı. Deshon'ın köpeklerinden birinin sahibini bırakmadan iki gündür cansız bedenin beklemiş olması ise aile için teselli kaynağı oldu.

ABD'de yine hem üzücü hem de kalpleri ısıtan bir köpek hikayesi yaşandı. Baby Dog adlı köpek, hayatını kaybeden sahibinin başında bekler halde bulundu.

David Deshon was found dead two days after he was reported missing near his Foresthill, California home last week - but his dog wouldn’t leave his side, family says. https://t.co/fC1JKKvmW7 — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) February 3, 2021

Kaliforniya eyaletindekide yaşayanadlı adam, geçen hafta evinin yakınlarındayken yoğun kar nedeniyle aracıyla ilerleyemez hale geldi. Deshon bunun üzerine köpekleriile evine yürümeye başladı. Ancak evine varmayı başaramayan 69 yaşındaki Deshon'ın cansız bedeni, kayıp ilanı verildikten 2 gün sonra komşu evlerden birinin yaklaşık 100 metre yakınlarında bulundu.

​Polis, Deshon'ın naaşıyla birlikte dondurucu hava koşullarına rağmen sahibinin göğsüne uzanmış haldeki Baby Dog'u da buldu. Buddy'nin de civardaki evlerden birine gittiği anlaşıldı.

Deputies found the body of 69-year-old David Deshon in the snow 100 yards from a neighbor’s home. His daughter said Baby Dog stayed on his chest to keep him warm.

https://t.co/lXxQvkzgU3 — WOWT 6 News (@WOWT6News) February 3, 2021

​Sahibini son ana dek yalnız bırakmayan Baby Dog, aile için de bir nebze de olsa mutluluk kaynağı oldu. Deshon'ın kızı Shona "Babam yalnız değildi, yalnız ölmedi" dedi.

Öyle ki Baby Dog'un yardım ekipleri geldiğinde dahi sahibinin yanına kimseyi yaklaştırmadığı, tanıdığı bir komşunun yardımıyla olay yerinden götürülebildiği aktarıldı.

Buddy'nın tedavisinin ardından başka bir kişi tarafından sahiplenileceği belirtilirken Baby Dog'a Dashon'ın kızı Shona bakmaya devam edecek.