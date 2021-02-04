Tayvan'da tehlikeli hastalıklar anime karakterlere büründü

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), 2018'den bu yana, belirli hastalıkların gençler için ne kadar tehlikeli olabileceği ve korunma yolları hakkında farkındalık yaratmak için anime karakterlerden oluşan dergi ve takvimleri kullanıyor.
Son iki yılda sanatçılar Say HANa, ALOKI ve Amatiz tarafından tasarlanan, hastalıkların fiziksel parametrelerini gösteren profilleri ve tavsiye edilen önleyici tedbirleri detaylandıran 26 kadar anime karakteri çizildi.
Ünlü Japon mangaları K.R.T. Girls ve Cells at Work serisinden esin alan anime karakterlerine bu sene koronavirüs de eklendi.
CDC sözcüsü Yahoo'ya yaptığı açıklamada, "Halkla hastalıklar hakkında iletişim kurmak her zaman zor olmuştur, böylece gereken mesajları daha kolay iletebiliyoruz" dedi.
Koronavirüsün "tasavvur edilmesi ve tasarlanması en zor olanı" olduğunu söyleyen sözcü, "Çünkü kökeni veya özellikleri hakkında çok az şey biliniyor" diye konuştu.
Bu nedenle, mor saçlı bir hacker olarak tasvir edilen koronavirüs animesinde yüz hatları, boy, kilo ve cinsiyet gibi özellikler belirsiz bırakıldı. Karaktere ayrıca, 'hastalık hakkındaki önemli bilinmeyenleri ve belirsizlikleri sembolize eden' karmaşık kesimler ve malzemelerden oluşan bir kıyafet giydirildi.
疾病管制署 - 1922防疫達人 paylaştı: 12 Aralık 2020 Cumartesi
Ayrıca, salgın sırasında seyahat etmenin tehlikelerine dikkat çekmek için de havaalanında bir uçağın önünde tasvir edilen Karantina Çocuğu Jian Yi isimli bir karakterle de çizildi.
【DISEASE│...疾病管制署 - 1922防疫達人 paylaştı: 16 Temmuz 2020 Perşembe
Genelde küçük yaştakileri etkileyen Lyme hastalığı için elindeki silahla çocukları vurduğu anlatılan küçük bir kız karakteri betimlendi.
【DISEASE│ #疾病擬人】 採訪、撰文｜超疾編 還記得去年介紹過的 #恙蟲病 姐姐嗎？ 今天要跟大家介紹她的好朋友兼車友！ 歡迎草叢中的狙擊手─...疾病管制署 - 1922防疫達人 paylaştı: 27 Ağustos 2020 Perşembe
Ebola için ise, azrail kılığında kırmızı latex elbise giymiş bir kadın çizimi kullanıldı. Karakterin kostümüyle 'veba' vurgusu öne çıkarılarak ortaçağ doktorlarının kıyafetlerinden esinlenildi.
【DISEASE│ #疾病擬人】 採訪、撰文｜超疾編 說到近幾年出現的嚴重傳染病，除了...疾病管制署 - 1922防疫達人 paylaştı: 24 Eylül 2020 Perşembe
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)