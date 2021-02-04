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    Koronavirüs anime

    Tayvan'da tehlikeli hastalıklar anime karakterlere büründü

    © Fotoğraf : Facebook/Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202102041043732276-tayvanda-tehlikeli-hastaliklar-anime-karakterlere-burundu/

    İki yıldır tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hakkında gençleri bilinçlendirmek için yaratıcı bir yola başvurarak dergi ve takvimlerde anime karakterleri kullanan Tayvan, listeye koronavirüsü de ekledi. Koronavirüs, mor saçlı bir hacker olarak tasvir edildi.

    Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), 2018'den bu yana, belirli hastalıkların gençler için ne kadar tehlikeli olabileceği ve korunma yolları hakkında farkındalık yaratmak için anime karakterlerden oluşan dergi ve takvimleri kullanıyor. 

    Son iki yılda sanatçılar Say HANa, ALOKI ve Amatiz tarafından tasarlanan, hastalıkların fiziksel parametrelerini gösteren profilleri ve tavsiye edilen önleyici tedbirleri detaylandıran 26 kadar anime karakteri çizildi.

    Ünlü Japon mangaları K.R.T. Girls ve Cells at Work serisinden esin alan anime karakterlerine bu sene koronavirüs de eklendi. 

    CDC sözcüsü Yahoo'ya yaptığı açıklamada, "Halkla hastalıklar hakkında iletişim kurmak her zaman zor olmuştur, böylece gereken mesajları daha kolay iletebiliyoruz" dedi. 

    Koronavirüsün "tasavvur edilmesi ve tasarlanması en zor olanı" olduğunu söyleyen sözcü, "Çünkü kökeni veya özellikleri hakkında çok az şey biliniyor" diye konuştu. 

    Bu nedenle, mor saçlı bir hacker olarak tasvir edilen koronavirüs animesinde yüz hatları, boy, kilo ve cinsiyet gibi özellikler belirsiz bırakıldı. Karaktere ayrıca, 'hastalık hakkındaki önemli bilinmeyenleri ve belirsizlikleri sembolize eden' karmaşık kesimler ve malzemelerden oluşan bir kıyafet giydirildi. 

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