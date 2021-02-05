İngiltere’de 1969’da küçük bir kızın yazdığı ve gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı

İngiltere’nin Peterborough kentinte bir mobilya restorasyon ustasının eski kanepenin içinde bulduğu, 11 yaşında bir kız öğrencinin yazdığı mektubun geleceğe dönük birçok gerçekleşen öngörü içerdiği öğrenildi.

İngiliz haber sitesi Mirror'un aktardığına göre İngiltere’nin Peterborough kentinte mobilya restorasyon ustası Peter Beckerton, restore edilmek üzere kendisine gönderilen eski bir kanepenin içinde, 11 yaşında bir kız öğrencinin 1969’da yazdığı ve geleceğin bazı teknolojilerini doğru bir şekilde tahmin ettiği bir mektup buldu.

Habere göre, ev ödevi olarak 23 Şubat 1969’da yazdığı mektupta gelecekteki yaşamı ve dünyayı hayal eden kızın 1980 yılı için yaptığı bazı tahminleri 21. yüzyılın başlarında gerçek oldu.

Yıllar sonra telefonların ekranları olacağını ve görüntülü görüşme yapılabileceğini yazan kız, “Bu biraz televizyona benziyor” ifadesini kullandı. Televizyonların da zamanla değişeceği öngörüsünde bulunan öğrenci, eskiden televizyonlar küçük ve tuşları üzerindeyken geleceğin televizyon ekranlarının büyük ve koltuklarda bulunan tuşlarla kontrol edileceğini, kapıların da uzaktan tuşlara basılarak açılıp kapanacağını yazdı.

Bununla birlikte kızın tahmin ettiği, gelecekte insanların karınlarını normal yiyecekle değil, sakız çiğneyerek doyuracakları şeklinde bazı öngörülerininse gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Beckerton’un eşi Rosa, şu anda 62 yaşında olacağı düşündüğü küçük yazarın hala hayatta olması ihtimaline karşı mektubu yayınlamaya karar verdi. Rosa, eşinin mobilyalarda sürekli bir şeyler bulduğunu, fakat bu mektubun şimdiye kadar gördüğü en ilginç buluş olduğunu anlattı.