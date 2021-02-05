NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt’i ilk kıdemli iklim danışmanı olarak atadığını açıkladı.

NASA, iklim hedeflerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt’in kalıcı bir atama yapılana kadar iklim danışmanı olarak görev yapacağını belirtti.

'Zararlar gözlemlenmeden hafifletilemez'

NASA’dan Bhavya Lal, "İklim değişimindeki karmaşıklıklar hala tam olarak anlaşılmadı. iklim değişikliğine adaptasyon ve değişikliğin zararlarını hafifletme çabaları güçlü iklim gözlemleri, veri ve araştırma olmadan başarılı olamaz" dedi.

Lal şunları da belirtti:

“Gavin Schmidt’in atanması, Biden yönetiminin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını ‘net sıfıra’ düşürme hedefi için çok önemli verilere ve çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli, refah bir gezegene ulaşmasına yardımcı olacaktır."