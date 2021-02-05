Koronavirüs, çocuk yapma hevesini de söndürdü: Kalabalık aileleriyle meşhur İtalya'da doğum oranı yüzde 22 düştü

Pandemi döneminde Avrupalıların bebek yapmayı bıraktığı saptandı. Annenin domine ettiği çok kalabalık aileleriyle meşhur İtalya'da ilk kapanmadan 9 ay sonrasına denk gelen Aralık 2020'de doğum oranı yüzde 21.6 düşüş gösterdi.

Koronavirüs pandemisi döneminde dünya eve kapanırken çeşitli yerlerden gelen depresyon ve intiharlarda artış haberlerine doğum oranlarında düşüş eşlik ediyor.

Pandemi döneminde insanların bebek yapmayı bıraktığı ülkelerin başını, annenin domine ettiği çok kalabalık aileleriyle meşhur İtalya'nın çekmesi ayrıca dikkat çekti.

Akdeniz'in 'Çizme'sinin koronavirüs nedeniyle eve kapanmasının üzerinden 9 ay geçtiğinde doğum oranlarında patlama yaşanabileceği spekülasyonu boşa çıktı, tam tersine yüzde 22 düşüş saptandı.

İtalyan istatistik kurumu ISTAT'ın 15 şehirden topladığı verilere göre, kapanmadan 9 ay sonrasına denk gelen Aralık 2020'de doğum oranı yüzde 21.6 düşüş gösterdi.

Lockdown bambino bust: 9 months on, Italian births fall 22 percent https://t.co/e65HktF7ce pic.twitter.com/gG6TzhJ5oA — Reuters (@Reuters) February 5, 2021

Pandeminin etkisi bununla da sınır kalmadı. 2020'nin ilk 10 ayında evlilik oranları da yarı yarıyadan daha fazla oranda azaldı.

ISTAT Başkanı Gian Carlo Blangiardo, bunun 'doğum oranlarında yaşanan kısa vadeli düşüşte rol oynayan bir diğer etken olduğu' değerlendirmesini yaptı.

Mart-Nisan 2020'deki kapanma sırasında 5 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre pek çok kişi çocuk yapma planlarından vazgeçti. Almanlarla Fransızların çoğu çocuk planını ertelediklerini, İtalyanların çoğu tümden vazgeçtiklerini söyledi.

Britanya'da 2020'de bebek arabası ithalatının son 20 yılın en düşük düzeyine inmesi, adada da çocuk yapmanın rafa kalktığının bir göstergesi oldu.

Alman istatistik kurumu, henüz tüm verileri toplamadığını, ama elindeki verilere göre 2020'nin 2011'den beri nüfusun artmadığı ilk yıl olduğunu duyurdu. Bunun hem doğum oranlarının düşmesinden hem de pandemi döneminde göçün azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Buna rağmen Almanya'da son dönemde bazı yetişkinlerin fikir değiştirmiş olabileceğine dair işaretler var. Son birkaç ayda hamilelik testi ve hamilelik vitaminlerinin satışında artış kaydedildi.

Almanya'nın Federal Nüfus Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Martin Bujard, çocuk yapılmasının kesilmesini, pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik krize bağladı.

Bujard, "Ekonomik korkular ne kadar büyükse doğum oranlarına etkisi o kadar büyük oluyor" diyerek ekledi:

"Almanya gibi sosyal refah devletlerinde ekonomik etki en aza indirildiğinde doğum oranlarına olumsuz etkisi de azalabilir."